من ديبيكا بادوكون إلى عليا بهات.. إليكِ نجمات بوليوود المهووسات بالحقائب الباهظة (صور)

تتميز نجمات بوليوود بجاذبية خاصة من نوعها ودائمًا ما يلفتن الأنظار، حتى إذا كانت إطلالاتهن بسيطة وخالية من أي مكياج، ومن بين مختلف ما تختاره النجمات من إكسسوار، تختار الكثيرات حقائبهن بعناية لإكمال الإطلالة، كما أن هناك الكثيرات منهن لديهن هوس بالحقائب الباهظة.

فمن غوتشي إلى برادا، وغيرها من الماركات الفاخرة، إليكِ من مجلة "بينك فيلا" نجمات بوليوود مهووسات بالحقائب الباهظة:

ديبيكا بادوكون

تتميز ديبيكا بحسها الفريد بالأناقة والأزياء، ودائمًا ما تلفت الأنظار بجاذبية وجرأة إطلالاتها، وعندما يتعلق الامر بإكمال إطلالتها، لا تتخلى ديبيكا عن حقائب ديور وشانيل.

كارينا كابور خان

تشكل حقائب هيرمس عشقًا كبيرًا لكارينا، خاصة حقيبة بيركن الشهيرة، التي لا تتخلى عنها في معظم مناسباتها.

كانجانا رانوت

بالإضافة إلى إطلالاتها المميزة والجذابة، كثيرًا ما تلفت كانجانا الأنظار بحقائبها الأنيقة، ومن بين مختلف الأنواع الفاخرة، تحتل حقيبة Lady Dior من ديور المركز الأول لدى كانجانا.

عليا بهات

تتميز عليا بستايلها العصري والجذاب الممزوج بالبساطة، ولكن ذلك لا يمنعها من اقتناء مجموعة من أغلى الحقائب وأكثرها أناقة، مثل هيرمس وسانت لوران، وسيلين، من بين العديد من أبرز الماركات.

سونام كابور

لدى سونام عشق خاص من نوعه للحقائب، حيث لديها مجموعة خاصة من الحقائب، يعد أحبهم إلى قلبها، هي حقيبة هيرمس بلون التان وهذه الحقيبة السوداء من بوتيغا فينيتا.

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