من سونام كابور لديبكا باديكون.. نظرة على أجمل إطلالات نجمات بوليوود هذا الأسبوع (صور)

لطالما تمتعنا نجمات بوليوود بإطلالتهن الساحرة وجمالهن الأخاذ، لأنهن ينتقين من صيحات الموضة ما يحاكي بشرتهن الخمرية وملامحهن الجميلة.

ترصد لنا مجلة فيمنا إن اطلالة نجمات بوليوود لهذا الأسبوع.

سونام كابور

نبدأ هذه الباقة باطلالة سونام المختلفة بفستان أسود بنقشة البولكا دوت بقصة مختلفة تجمع بين الفستان الواسع يعلوه الجاكيت الفضفاض، من توقيع Sabyasachi Mukherjee واختارت تسريحة كلاسيكية تتسق مع اطلالتها الناعمة.

ديبكا باديكون

تألقت الجميلة باديكون بالساري الأصفر المشع المصمم من الشيفون وبقصة الكاب الطويل في إطلالة تقليدية مفعمة بالأنوثة من تصميم Sabyasachi Mukherjee.

أديتي راو هيداري

بلمسة مميزة أطلت علينا الساحرة السمراء ببدلة تجمع بين الكلاسيكية والعصرية بلونين متصلين البرتقالي والنبيتي لتصنع لنا مزيجا لافتا ونموذجا مختلفا للبدلة التقليدية بتوقيع نيكيل ثامبي.

تشيتراندا سينغ

مرة أخرى بالساري الهندي من فيديكا ام تطل علينا سينغ مرتدية ساريا حريريا باللونين الأصفر والأبيض، تكمله باكسسورات فضية وتصفيفة شعر بسيطة.

كاترينا كيف

أما الرقيقة كيف فاختارت اللون الوردي الباستيل ليتحدث عن جمالها ورقتها، وكان الاحتشام عنوانها والاناقة رفيقتها في هذه الاطلالة الناعمة من توقيع Sabyasachi Mukherjee.

علياء بهات

بأحدث الصيحات الهندية ارتدت بهات الفستان المقلم باللون الأحمر الناري من تصميم سيلفيا تشيراسي، وانتعلت صندلا رقيقا باللون البيج الهادئ، وتركت خصلاتها البنية تداعب كتفيها بنعومة.

ديشا باتاني

ارتدت باتاني فستانا لافتا بطبعة الزهور الاستوائية، وكانت اطلالتها مفعمة بالحيوية والجمال اللافت.

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