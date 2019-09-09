من صحة القلب إلى توهج البشرة.. فوائد رياضة الوقوف على الرأس 5 دقائق يوميًا

تعتبر الكثيرات منا أن رياضة الوقوف على الرأس واليدين هي مجرد شيء مضحك وليس له أهمية، لكن خبراء اليوغا يؤكدون أهمية هذا التمرين وفوائده الصحية.

ونشرت مجلة "مسالا" الهندية، أن لهذا التمرين فوائد عديدة، لكنه يجب أن يتم في البداية تحت إشراف المتخصصين والخبراء حتى تؤديه بشكل صحيح وآمن، كما أن له دور في تحسين وظائف المخ والحالة المزاجية وزيادة مرونة وقوة الجزء العلوي من الجسم.

ولتمرين الوقوف على الرأس فوائد صحية عديدة أخرى تعرفي عليها:

تحسين القدرة العامة للجسد:

الوقوف على الرأس والاستناد على اليدين ورفع الساقين بشكل يحافظ على توازن الجسم بالكامل يمنح الجسم قوة وطاقة كبيرة تجعله أقل عرضة للإصابات أو الألم.

تعطيكِ توهج طبيعي للبشرة:

يؤكد خبراء اليوجا أن الوقوف على الرأس يعزز من تدفق الدم في الوجه وتنشيط الدورة الدموية على الخدين بإمدادها بالأوكسجين الذي بدوره يساهم في تجديد خلايا البشرة والإبقاء على نضارتها وشبابها.

زيادة الاكسجين الذي يصل إلى المخ:

الوقوف على الرأس يساعد على تدفق الإكسجين للمخ مما يعطي المزيد من الطاقة والحيوية، ويساهم في تحسين الحالة المزاجية والتخلص من الاكتئاب والتوتر والقلق وزيادة مستويات التركيز وتحسين الأداء العقلي.

صحة القلب:

الاتكاء على اليدين أثناء ممارسة هذا التمرين يحسن من نشاط الدورة الدموية؛ لأن القلب يستمر في ضخ الدم إلى المخ مما يعزز من نشاطه ويخفف من حدة الضغوطات القلبية.

يحسن عملية الهضم:

يلعب تمرين الوقوف على الرأس دورًا مهمًا في زيادة امتصاص العناصر الغذائية؛ لأنه يجعل الدم يتدفق إلى جميع أعضاء الجهاز الهضمي المهمة، وينصح بهذا التمرين لأصحاب أمراض القولون العصبي والجهاز الهضمي؛ لأنها تعيد توجيه حركة القولون وتنظم حركة الأمعاء.

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