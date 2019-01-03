9 علامات جمالية في الرجال يتفق عليها جميع النساء

تنجذب المرأة إلى السيقان الطويلة ذات العضلات عند الرجل (shutterstock)

يعتقد البعض أن الجمال حكراً على النساء وأن الإهتمام والعناية بالبشرة تقع على عاتق السيدات فقط متجاهلين أن كل الرجال أيضاً عليهم استخدام مستحضرات العناية والكريمات للبشرة والاهتمام بجسدهم وأناقتهم.

وتتميز الرجولة بصفات كثيرة، فكما للأنوثة سحراً خاصاً ووقعاً على القلوب والعيون كذلك الرجولة لها سحراً خاصاً وإغراء لا يقاوم، نقدم لك عزيزي الرجل 8 مقاييس جمالية تتفق عليها جميع النساء:-

1- الجسد الرياضي: الجسد الذي يأخذ شكل حرف V قمة العوامل التي تجذب النساء إلى الرجال إن تناسق جسد الرجل أكثر أهمية للمرأة من تناسق وجهه وهذا يفسر حب النساء لأبطال الملاكمة فالمرأة تحب الرجل قوى البنية مفتول العضلات وعريض الصدر لأنه دليل على الصحة الجيدة.

2- الكتف والصدر العريضان والأزرع مفتولة العضلات: جسد القناص يمتاز بأنه عريض ويتدرج حتى يصل إلى وركين رفيعين حيث تعد الأكتاف العريضة صفة رجولية خالصة كما أن نمو الشعر فى منطقة الأبط والصدر تعمل على استسارة عقل المرأة.

3- الشعر الكامل: على مدار التاريخ القديم كان يدل كثافة شعر الرأس على قوة الرجل العضلية وصلابته وحلق شعر الرأس دليلا على الذل وهنا تكمن جاذبية الشعر الكامل فنحو 50% من النساء يفضلن الشعر الكامل للرجل فى حين 50% الأخرين يجدن الرؤس الصلعاء أو المحلوقة أكثر جاذبية لأن الرأس الأصلع صفه رجولية خالصه تبرز الإختلاف الجنسى بين الرجل والمرأة وتثير العديد من النساء

4- الفم صغير والعينان العطوفتان: تنظر المرأة إلى تلك الملامح على أنها دليل على العاطفة فهى تشير إليها أنه عطوف ومرهف الحس ومراع لمشاعر الأخرين، محب بعكس الرجل الذى يرى تلك الملامح نفسها كشكل فقط وليس دلالة على صفات كما تفضل المرأة الرجل ذا العينين الداكنتين بعكس اللون الفاتح الذى يعكس مظهرا طفوليا

5- الأنف والذقن القويان: الذقن والأنف والحواجب الحادة والقوية إحدى علامات ودلائل الرجولة الحقة فالليحة الصغيرة التى تشبة لحية العنزة تجعل الرجل يبدو كأنه لا يقهر

6- الوركان الرفيعان والسيقان العضلية: تنجذب المرأة إلى السيقان الطويلة والرفيعة ذات العضلات فإن الرجل الذين يتمتعون بنسبة خصر إلى ورك تصل إلى 90% هم أكثر جاذبية حيث سيقان الرجال تجذب النساء لانها ترمز الى القوة والصلابة

7- البطن المسطح: قديماً كان يدل البطن الكبير النتفخ للغاية يدل على منزلة صاحبة العالية وتناوله كما يشاء ولكن فى حاضرنا أصبح البطن المنتفخ دليلاً على كسل صاحبة وقلة اهتمامه بصحته الشخصية والانغماس فى اللملذات ، ملحوظة سيئة فى الكتاب حيث يشير الكاتب إلى أن البطن الكبير ليس هاما لدى الأبطال وأنه أغلب الشخصيات الناجحة والأبطال قديما كانوا اصحاب بطون منتفخة للغاية

8- لحية عمرها لا يزيد عن الثلاثة أيام: الرجل هو المخلوق الوحيد الذى ينمو شعر وجهه بدرجه أسرع كثير من شعر جسمه فالهرمونات الذكرية هى السبب وراء النمو السريع والطويل لشعر الوجه لذلك فإن لحية عمرها ثلاثة أيام دليلا بصريا قويا على الرجولة والتى يستخدمونها على وجه الخصوص الرجال التى تبدو وجوهم طفولية بدونها للتأثير على النساء

9- كما أن من عوامل الجذب الشخصية وليست الجسدية على المدى الطويل تحب المرأة الرجل ذا الشخصية وحس الدعابة والحس المرهف والذكاء ويستطيع التواصل معها فالنساء يتطلعن إلى رجل عطوف وزكى ومرح ومخلص ومتفهم وفى نفس الوقت قوى البنية وصارم ويبدو أن الجسد الجميل للرجال ميزة تضعها المرأة فى نهاية قائمة أولويتها لخصائص الرجل فالمرأة تحكم على الرجل من الطريقة التى يعاملها بها وغالبا لا تتذرع على فقدان الرجل للجمال الجسدى وتناسقة أو اهماله لمظهره وملابسه، ملحوظة بعيدا عن الكتاب أراى أن أناقة ومظهر الرجل هامة لدى النساء أيضاً وملابسه لها در كبير في جاذبيته.

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