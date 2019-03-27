11 علامة تدل على أنكِ رمز الجمال بين صديقاتكِ وعائلتكِ

تعتبر الشفاه الطبيعية والمحددة من أبرز علامات الجمال لدى المرأة

أذواق الناس تختلف من شخص لآخر، فأصابعنا ليست واحدة، وكلّ منّا يملك ذوقه الخاص به في كلّ أمر من أمور الحياة، سواء في تعريفنا للجمال أو غيره من الأمور، في هذا المقال سنتحدّث عن المرأة وعلامات الجمال عندها، وما الذي يميزها عن غيرها لنحكم عليها بأنّها جميلة أم لا.

هناك بعض المعايير التي يمكننا تحديدها لتحديد نسبة الجمال لدى المرأة ، وهي كثيرة ومختلفة. ومن هذه العلامات:

1- الرموش الطويلة: تعتبر الرموش الطويلة من السمات الجمالية التي تمنح العينين إطلالة مبهرة ورونقاً خاصاً.



2- شكل الوجه: الشكل المعتدل للوجه، أي ذلك الذي لا يكون طويلاً ولا مستديراً، يعتر أحد علامات الجمال لدى المرأة.



3- الحواجب المحددة: كلما كانت حواجبك مرسومة ومحددة مهما كان ثخنها أو رفعها، فأنت تتمتعين بإحدى علامات الجمال الأنثوي.



4- الشعر بين الحاجبين: قد تستغربين هذه النقطة، في حين تسارع النساء إلى التخلص من الشعر بين الحاجبين، يراها البعض على أنها إحدى معايير الجمال لدى المرأة.



5- الغمازات: من أبرز علامات الجمال الأنثوي، نذكر الغمازات التي تضيف إلى المرأة جاذبية ملفتة تسجر كل من رأها. وهي أكثر علامات الجمال التي يحبها الرجل ويفضلها، سواء أكانت على الخد أو الذقن.



6- الأذن الصغيرة: يحب الرجل الأذن الصغيرة للمرأة، المترافقة مع الفم والأنف الصغيرين.

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7- الشفاه الطبيعية: تعتبر الشفاه الطبيعية والمحددة من أبرز علامات الجمال لدى المرأة، خصوصاً تلك التي يكون النصف العلويّ منها أكبر من السفلي وأبرز فهي سمة جماليّة.



8- العيون: العيون الكبيرة ذات اللون الجميل تجذب الناس إليها، وبالتالي هي تشكل إحدى أبرز علامات الجمال.



9- الشعر الطويل الحالك: من أكثر السمات الجمالية الكلفتة، بالإضافة إلى الشعر العربيّ الاسود الناعم والمنسدل على أكتاف المرأة، هي الصورة الجمالية التي يتخيلها الرجل عن فتاة أحلامه.



10- الطول المتوسط: من المفضل أن يكون طول الفتاة متوسطاً، فهي بذلك تملك أحد أبرز علامات الجمال لدى النساء. كما أن تمتعها بقوام جميل ووزن مناسب، هما ما شجعا مفهوم الجمال لدى المرأة.



11- الأصابع الطويلة: المرأة التي تملك أصابع يد طويلة، هي بالطبع تملك أحد أبرز سمات الجمال الأنثوي الناعم والهادئ.

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