من فقر الدم إلى مرض السكري: سبب تشقق شفاهك

سواء أحببنا الحديث عن ذلك أم لا ، فإن الشفاه المشقوقة يمكن أن تجعل المرء يشعر بالحرج وعدم الراحة طوال اليوم ، خاصةً خلال فصل الشتاء. حتى عندما تقوم بترطيب الشفاه بالمسكنات المرطبة أو الهلام البترولي ، فلا شيء يبدو أنه يعمل إذا كانت الشفاه جافة للغاية. تفتقر الشفاه أيضًا إلى الغدد الدهنية ، مما يجعلها عرضة بسهولة للضعف. لذلك في المرة القادمة التي تقف فيها أمام المرآة ، توقف مؤقتًا ودون بعض الملاحظات ، لأن شفتيك قد تقولان لك شيئًا ما. أسباب تشقق الشفاه:

قلة المغذيات يمكن أن تسبب جفاف الشفاه

يشير تشقق الشفاه إلى العديد من المشكلات الأساسية مثل الجفاف والإمساك وفقر الدم والسكري وردود الفعل على بعض الأدوية ونقص الفيتامينات والمعادن في الجسم بالإضافة إلى الإجهاد والقلق.

حافظ على رطوبتك وحافظ على نمط حياة صحي

اعتني بشفاهك من خلال اتباع نظام غذائي متوازن بانتظام والحفاظ على رطوبتك. من المهم أيضًا إجراء فحص شامل لصحتك ، حتى لا يكون هناك نقص في جسمك.

يقول الخبراء أي مشكلة في الجسم تظهر عادة على الجلد أولاً. لذلك ، لا تتجاهل الشفاه الجافة ، معتقدًا أنها مجرد مشكلة موسمية. إذا لم يكن سبب الجفاف ، فاختبر مستويات السكر والهيموغلوبين لديك أيضًا. بدلاً من اللجوء إلى خيارات مستحضرات التجميل ، قم بزيارة الطبيب إذا استمرت المشكلة.

أسرار للحفاظ على شفتيك لينة

بلسم الشفاه الطبيعي المصنوع من زبدة النبات والزيوت وشمع العسل يمكن أن تساعد في الحفاظ على شفاهك ناعمة ونضرة. يمكن أن مقشر السكر بشكل جيد على إزالة الجلد الميت. أيضا ، زبدة الشيا ، زبدة المانجو ، زبدة الكاكاو يمكن أن تعمل العجائب خلال الطقس الجاف. ويقترح استخدام هذه ثلاث مرات في الأسبوع لرؤية نتائج جيدة.