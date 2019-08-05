من هو أفضل صديق لك وفقاً لبرجك

الأصدقاء هم الأسرة التي نختارها بأنفسنا. قد نلتقي الكثير من الناس في حياتنا. ولكن لا يصبح جميع أصدقائنا ، أليس كذلك؟ ما رأيك لو قلنا لك أن نجمك يمكن أن يساعدك في اختيار صديقك المفضل أو على الأقل الأشخاص المتوقع ان تتفق معهم.

الحمل

الحمل طموح معروف بطبيعته الصريحة والإبداعية والعفوية. ولكن اندفاعه بشغف لتحقيق طموحه ، يمكن أن يؤدي الى نفاد صبره في بعض الأحيان. وبالتالي ، يحتاج الحمل إلى صديق يكبح جماحه ولا يمكن لأحد أن يفعل ذلك الا مولود الميزان. لا شك أن الميزان والحمل من أقطاب متباعدة عندما يتعلق الأمر بالشخصيات، ولكن هذا هو السبب خلف توافقهما كأصدقاء.

الثور

غالبًا ما يأتي برج الثور القوي كشخص قوي الإرادة وصعب المراس. لكنهم من أكثر الشركاء الدؤوبين والثابتين. الحوت والثور يكونان صداقات جيدة. الحوت مسالم جدًا وبسبب طبيعته الهادئة والتي لا تحب المواجهة، يمكنه بسهولة التعامل مع الآراء القوية والعنيدة للثور العصبي.

الجوزاء

يعرف مولود الجوزاء بطبيعته "المزدوجة" ومن الصعب جدًا التنبؤ بما يجعل عقله مشغولًا. مواليد هذا البرج خلاقون وذكياء للغاية ، مما يجعلها متوافقين مع الأشخاص من نفس سمات الشخصية. هذا هو السبب الذي يجعل الصداقة بين الدلو والجوزاء شراكة حقيقية. مواليد الدلو أذكياء وخلاقون بنفس القدر حيث يمكنهم فهم ما يحتاجه الجوزاء دون عناء.

السرطان

يقدّر مواليد السرطان خصوصياتهم أكثر من غيرهم ويميلون إلى التراجع إلى الزاوية في كثير من الأحيان. يحبون أن يكونوا محاطين بالأصدقاء والعائلة والقيام بالأشياء التي يحبونها. صداقتهم مع مواليد القوس المغامر والعفوي مميزة فهما قطبان مختلفان جداً وهذا ما يجعلهما أصدقاء مثاليين.

الأسد

يحب الأسد الفخور الأضواء ويميل إلى السيطرة على الناس. فهو يحب السلطة ولا يخجل أبدًا من التعبير عن آرائه. غالبا ما يعقدون صداقة حميمة مع أشخاص يمكنهم أن يروا طبيعتهم الغريبة وإرشادهم عند الضرورة. لهذا السبب ، فإن برج الجدي ، المعروف بطبيعته غير الأنانية ، هو أفضل صديق للأسد.

العذراء

مولود برج العذراء حساس للغاية بطبيعته وهو في الغالب يلعب دور المستضعف الصامت الذي يفعل أي شيء لإرضاء الناس الذين يحبونهم. لذلك لا عجب في أن العذراء محبوب من الجميع بسبب اهتمامه ورعايته للآخرين. ولكن عندما يتعلق الأمر باختيار أفضل صديق ، فإن مولود الحمل هو الشريك المثالي. بسبب شخصيته القوية ، يمكن أن يقدم الحمل النصيحة التي يحتاجها العذراء عندما يزداد كرمه عن الحد.

الميزان

الميزان يبحث عن الكمال والتوازن في كل مكان. فهو يقدر الأشياء الدقيقة في الحياة ومعروف بذوقه المتطور. لذلك فهو يشكل علاقة جيدة مع الاسد ، الذي يتطلع أيضًا إلى الجمال والكمال. يحب الميزان قضاء الوقت مع الأشخاص الذين لديهم ذوق مماثل وبالتالي فأن الاسد هو الرفيق المثالي.

العقرب

يعتبر العقرب أحد الأبراج الأكثر عاطفية. ومع ذلك ، يحاولون إبقاء جانبهم العاطفي مخفيًا عن العالم. لذلك فهم أكثر راحة مع الأشخاص المحافظين والهادئين. الدلو ، المعروف بسلوكه الهادئ وذكاءه ، يمكن أن يكون الخيار الأفضل لمولود العقرب عندما يتعلق الأمر بالصداقة.

القوس

يعرف مولود القوس الذي يتمتع بروح حرّة أنه لا يهاب ويمسك بالثور من قرونه وليس لديه الصبر للتعامل مع الأمور التافهة. وبسبب موقفه الجريء واللامعقول ، فإنه يتوافق مع مولود الجدي، المهني والجاد والمتزن.

الجدي

لا شيء يمكن أن يجعل الجدي أكثر سعادة من العمل الجيد. بشكل منهجي ومركّز ، يميل الجدي إلى الارتباط بشكل جيد مع الأشخاص الذين يمكنهم جلب المغامرة الى حياتهم. وهذا هو السبب في أن مواليد القوس والجدي يكملان بعضهما البعض بشكل جيد. تساعد الصداقة بينهما على النمو والاعتزاز بالروابط لمدى الحياة.

الدلو

غالبًا ما يساء فهمه من حيث سلوكه المحافظ، مواليد الدلو هم أناس مبدعون واذكياء للغاية. إنهم يبحثون عن الإلهام في كل مكان ويمكنهم فقط الانفتاح مع الأشخاص الأذكياء والمبدعين والمخلصين. ولهذا السبب، سيستمتع الدلو بصحبة برج الجوزاء او الثور.

الحوت

يمكن للحوت المستقل في حياته أن يكون صداقات مع أي شخص. نظرًا لطبيعته السهلة والمهملة ، فليس من غير المألوف أن يستفيد الأشخاص من الحوت. أيضا ، هناك شيء غامض عنهم فهو لديهم حاسة سادسة متطورة. لذلك فأن أفضل صديق له هو شخص من نفس برجه.