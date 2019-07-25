من هيرمس إلى ديور.. نظرة إلى مجموعة حقائب النجمة الهندية كانغانا رانوت (صور)

الحقيبة بمختلف أشكالها وأحجامها تعد جزءًا أساسيًا من إطلالة أي سيدة، والتي تفيد في مختلف المناسبات، سواء كانت رسمية أو كاجوال أو سهرات.

ونفس الأمر ينطبق على أبرز النجمات اللواتي يلفتن الأنظار بحقائبهن الأنيقة، والتي تأتي من أشهر الماركات، مثل الممثلة الهندية "كانغانا رانوت"، ومن خلال مجلة "فيمينا"، نقدم لكِ نظرة إلى مجموعة حقائب "كانغانا":

هيرميس

علامة "هيرميس" شهيرة بتصميماتها الأنيقة والفاخرة للحقائب، وتعد من العلامات المفضلة لدى العديد من النجمات، بما في ذلك "كانغانا" التي اختارت حقيبة هيرميس باللون الرمادي لإكمال اطلالة عصرية بالشورت والبليزر، وأخرى تقليدية بالساري.

ستيلا مكارتني

تعد "ستيلا" من المصممات المفضلات لدى "كانغانا"، والتي اختارت من علامتها هذه الحقيبة البنية لإكمال اطلالتها الكاجوال بالفستان الأبيض وأخرى بفستان أخضر وتسريحة طفولية.

ميو ميو

بالإضافة إلى الكلاسيكية، لا تخشى "كانغانا" اعتماد اطلالات جريئة وعصرية، مثل اطلالتيها بالتنورة القصيرة، والتي اختارت إضفاء لمسة أكثر أناقة لكلتا اطلالتيها، بتلك الحقيبة من علامة "ميو ميو".

ديور

حقيبة سوداء أنيقة من "ديور"، هي كل ما احتاجته "كانغانا" لإضفاء مزيدًا من الجاذبية على إطلالتيها بفستان أبيض ذو نقشة سوداء وأخرى طغى عليها الأسود.

غوتشي

بالإضافة إلى حقائب اليد، لدى "كانغانا" تصاميم أخرى من حقائب الظهر، ومن بينها هذه الحقيبة الحمراء من "غوتشي" والتي اختارتها لإكمال اطلالة عصرية بالجينز وأخرى بزي هندي.

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