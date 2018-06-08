هذه الأبراج الأكثر عرضة للإسراف والتبذير

أصحاب برج القوس يتصورون أن سعادتهم تكمن في إنفاق المال

لا شك أن الادخار ميزة لا يستطيع الكثيرون إتقانها؛ لأن هنا من تغلبهم شهوة الإنفاق الذي يصل أحيانا إلى حد التبذير، مما يخلق العديد من المشكلات المالية،ولعل أصحاب الـ"أبراج" التالية هم الأكثر عرضة لمشكلات التبذير؛ بسبب فقدانهم القدرة على كبح جماح شهوة الإنفاق لديهم.

برج القوس:

أصحاب برج القوس يتصورون أن سعادتهم تكمن في إنفاق المال؛ خاصة أنهم يحبون السفر والسهر والخروج مع الأصدقاء، وهذه الأشياء تتطلب الكثير من النفقات، أما المشكلة الحقيقة التي تواجه صاحب هذا البرج، فهي أنه لا يحسب نفقاته، وهذا ما يجعله دائما يواجه مشكلات مادية؛ بسبب إنفاقه غير المحسوب.

برج الحوت:

أبناء برج الحوت مستعدون لدفع آخر نقود يملكونها لأحد الفقراء في الشارع، وهم دائما يضعون احتياجات الآخرين قبل احتياجاتهم، ويجدون متعة في إنفاق أموالهم لأعمال الخير، لكن المشكلة الحقيقة أنهم يفعلون ذلك دون حساب جيد لاحتياجاتهم المادية؛ الأمر الذي ينتج منه إفلاسهم بشكل سريع.

برج الدلو:

مولود الدلو لا يستطيع مقاومة رغبة الشراء، وهذا ما يجعله ينفق الكثير من الأموال دون ادخار، فهو من الممكن أن ينفق أمواله في شراء شيء جديد، بدلا من فتح حساب ادخار مثلا، والإنفاق بهذه الطريقة يجعله دائما يفلس قبل نهاية الشهر.

برج الأسد:

مولود برج الأسد دائما ما يحاول أن يكون حريصا فيما يخص الإنفاق، لكن رغبته في إهداء غيره أشياء قيّمة، وكرمه مع من حاوله، يجعله يواجه مشكلات بسبب إنفاق الكثير من الأموال على هذه الأشياء، كما أن مواليد برج الأسد يميلون إلى الشعور بالرفاهية، وهو الأمر الذي يجعلهم يصرفون الكثير من الأموال دون حساب.

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