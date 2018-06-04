من هم مواليد الأبراج الأكثر صدقاً ؟

قد لا تثق دائما بالشخص الذي تحب. ولكنك ستحب الشخص الذي تستطيع الوثوق به. وهناك اشخاص نشعر بالارتياح معهم اكثر لأننا نثق بهم وبصراحتهم وبصدقهم. قد لا نستطيع تمييزهم ولكن ماذا تقول الأبراج عن هؤلاء الأشخاص.

من هم الأبراج الأكثر صدقا وصراحة؟

القوس

القوس ليس صادقا فقط بل ولسوء الحظ، في بعض الأحيان هو صادق جدا لدرجة يساء فهمه بأنه قاس. ويتوقع القوس الذي يقدس الصراحة نفس المستوى من الصدق من شريكه فهو يملك حاسة قوية جدا لاكتشاف الكذب.

الحمل

مواليد هذا البرج مثال واقعي للصدق الجارح. فهم لا يفكرون في كلامهم وهذا ما يجعلهم دائما عرضة للدخول في شجار مع الطرف الاخر، اذا كنت تحب الصدق المجرد فيجب ان تصادق شخصا من برج الحمل.

الأسد

مثل الأسد الحقيقي، الأسد لا يخاف ولا يفكر مرتين قبل أن يقول الحقيقة، حتى لو كانت مريرة. الاسد، والمعروف بصفاته القيادية، يتوقع نفس المستوى من الصدق من شريكه أو زميله. فهو يفخر بأنهم صادق جدا.

السرطان

مواليد هذا البرج صادقون ولكنهم انطوائيون. ولكن على الرغم من حبه للصدق الا انه قد يخفف من جرعة الصدق، فهو لا يحب ان بجرح احد وقد يفكر جيدا قبل قول الصدق.

العذراء

مواليد العذراء ليسوا مثاليين عندما يتعلق الامر بالصدق، فهم قد يقولون أكاذيب بيضاء صغيرة حتى لا يجرحوا احبائهم. قد يكذبون هربا أو خوفا من موقف محرج.