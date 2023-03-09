البوابة - هناك نوعان من الأصدقاء، الذي يدفع عنك والذي ينتظر منك أن تدفع عنه! اليوم سنتحدث عن إدارة الأموال وكيف يقوم كل برج بالإنفاق الشخصي على ملذاته ومتعته أو إستثمارته. وفقاً للأبراج الغربية، هناك 5 أبراج يحبون إنفاق المال بدون إدارة.

مواليد هذه الأبراج سيئون في إدارة الأموال

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برج القوس

مواليد برج القوس لا يفكرون بالمستقبل ويحبون أكثر العيش في الوقت الحالي، وغالباً ما يقودهم هذا الموقف إلى جيوب فارغة. مواليد برج القوس لا يفكرون كثيراً في المدخرات أو حتى الاستثمار في الأشياء المادية ، فحياتهم تدور حول السفر والمتعة وتجربة العالم. لذلك لا تتوقع منهم أن يكون لديهم الكثير من المال.

برج الميزان

لدى العديد من مواليد هذا البرج عادة الحصول على بطاقات الائتمان ويقومون بإجراء عمليات شراء غير مسؤولة ولا يسددون الفواتير في وقتها. برج الميزان يمكن أن يكون كسولًا جدًا عندما يتعلق الأمر بإدارة الأموال.

برج الجوزاء

مواليد برج الجوزاء أشخاص اجتماعيون ويرغبون في الحفاظ على هذا الانطباع أمام الجميع. كما إنهم يحبون الأشياء الباهظة عندما يتعلق الأمر بالخروج والحفلات، ولكن في الحقيقة لا يمكنهم تحمل تكاليف نمط حياتهم هذا. غالباً ما يشتري برج الجوزاء أشياء غير ضرورية، وبمجرد يدخل في نوبة الإنفاق لا يستطيع أن يتوقف.

برج الحمل

برج الحمل يحب المال، ولكن بسبب طبيعته الرقيقة، فأنه غالباً ما يعطي المال لمن يطلبه، فهو يشعر بسعادة عندما ينقذ شخصاً ما، ولكن من الناحية المالية، مواليد برج الحمل لا يعرفون كيفية توفير المال.

برج العقرب

مواليد برج العقرب مشهورون بذوقهم الباهظ، قد يجني شريكه الكثير من المال ولكن الأنا لدى العقرب لن تسمح للشريك بتحمل كل التكاليف. ولا يمكنهم أن يتقبلوا فكرة أنه ليس لديهم أموال لذلك فهو يعملون بجد لكسب المال ثم ينفقونه على أنفسهم حتى لا يضطروا لطلبه من الآخرين.

إذا كنت من مواليد الأبراج التي ذكرناها سابقاً، فنحن ننصحك بالحصول على استشارة خبير استثمار وتوفير حتى تتمكن من السيطرة على مصروفاتك وتتعلم إدارة أموالك بحكمة حتى لا تقع فريسة الإفلاس.

مواليد هذه الأبراج سيئون في إدارة الأموال

مواليد هذه الأبراج الأكثر حكمة في التصرف بالأموال:

قد ينفق الثور والسرطان والعذراء، والجدي والدلو والحوت الأموال ولكنهم دائماً حريصين على ادخار بعض الأموال بعيداً عن الأنظار، ولا يتحدثون عن هذه الاستثمارات أبداً.

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