البوابة - لا شك أن العلاقات موضوع مثير للجدل فلا توجد علاقة صحية وأخرى خاطئة، ولكن هناك تصرفات في العلاقات قد لا تبدو صحية ومنها التشبث بالأخر. بعض الأشخاص لا يستطيعون الابتعاد عن شريكهم طوال الوقت. وبهذا ، نعني ، التعلق أو التشبث الحرفي للكلمة. هؤلاء الأشخاص لا يحترمون المساحة الخاصة لشريكهم ولا يراعون ما إذا كان شريكهم يحب تواجدهم المفرط في حياتهم أم لا. وعند مواجهتهم ، يقدمون أعذارًا لكونهم رومانسيين ومغرومين ، في حين أنهم في الواقع يحبون التشبث فقط مثل حيوان الكولا! احذر من مواليد هذه الأبراج لانهم شديدو التشبث في العلاقات.

مواليد هذه الأبراج شديدو التشبث في العلاقات



برج الثور

مواليد الثور ملتزمون بشدة ومخلصون في العلاقات. يمكن أن يصبحوا متشبثين عندما يشعروا بعدم الأمان أو يخشون فقدان شريكهم. يقدر مواليد برج الثور الاستقرار وقد يسعون إلى الطمأنينة المستمرة والعاطفة الجسدية ليشعروا بالأمان في علاقاتهم الرومانسية. لن يتركوا جانب شريكهم ، ولن يمنحهم أي مساحة.

برج السرطان

مواليد السرطان يعرفون بحساسيتهم العاطفية العميقة ورغبتهم في الأمان في العلاقات. إنهم يقدرون الاتصال العاطفي ويمكن أن يصبحوا في بعض الأحيان متشبثين جدًا بسبب خوفهم من الهجر. إنهم يسعون إلى الطمأنينة والقرب الدائمين ليشعروا بالأمان في شراكاتهم الرومانسية.

برج الميزان

إنهم يركزون بشكل كبير على علاقاتهم وكذلك علاقات القيمة. ومع ذلك، يمكنهم أيضًا إظهار سلوك متشبث عندما يشعرون برابطة عاطفية قوية. قد يسعى الميزان للحصول على الرفقة والطمأنينة المستمرة ، وفي بعض الأحيان يصبحون معتمدين على شركائهم من أجل إحساسهم بقيمة الذات.

برج العقرب

إنهم أشخاص شغوفون ومكثفون ويمكنهم تكوين روابط عاطفية عميقة. قد يظهرون سلوكًا متشبثًا عندما يشعرون بقوة تجاه شخص ما ، لأنهم يرغبون في الاندماج مع شريكهم على مستوى عميق. ميول العقرب التملك يمكن أن تؤدي أحيانًا إلى التشبث بالعلاقات.

برج الحوت

الحوت متعاطف ورومانسي ومثالي للغاية. قد يصبحون متشبثين بالعلاقات بسبب رغبتهم الشديدة في التواصل العاطفي والخوف من الرفض. يميل الحوت إلى تقديم كل ما لديه في الحب ، ويسعى أحيانًا إلى التحقق المستمر والطمأنينة من شريكهم.



مواليد هذه الأبراج شديدو التشبث في العلاقات

مواليد هذه الأبراج يحترمون خصوصية الشريك

الحمل، والجوزاء، والأسد والعذراء والقوس والجدي والدلو، مراعون جدًا لمنح شريكهم مساحة حرية شخصية. إنهم يقدرون الخصوصية ويكرهون عندما يتمسك بهم شخص ما دون داع.

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