البوابة - في حين أن جميع مواليد الأبراج قد يقدرون الصدق إلى حد ما ، فإن بعض الأبراج تكون حساسية ضد الكذب بشكل خاص بسبب طبيعتها المتأصلة وسمات الشخصية الخاصة بهم. تعالوا لنعرف من هي الأبراج الستة التي تكره الكذب.

مواليد هذه الأبراج لديهم حساسية ضد الكذب

6 أبراج تكره الكذب

برج الحمل

يقدّر برج الحمل الصدق والأصالة قبل كل شيء ويمكنه تحديد ما إذا كان شخص ما يكذب عليهم. يميل الحمل إلى أن يكون فظًا ومباشرًا، ويتوقع نفس الشيء من الآخرين. إذا اكتشف برج الحمل أن شخصًا ما قد كذب عليه ، فسوف يفقد الثقة في هذا الشخص وقد ينقطع عنه تمامًا.

برج الثور

الثور يمكن الوثوق به وهو جدير بالثقة ويتوقع نفس الشيء من الآخرين. إنهم يقدرون الصدق والنزاهة ويمكن أن يتأذوا بشدة عندما يكذب عليهم شخص ما. من غير المحتمل أن يغفروا بسهولة وقد يكون لديهم ضغينة ضد شخص خان ثقتهم.

برج الجوزاء

يميل الجوزاء إلى أن يكون تحليليًا ومنطقيًا ، وهم ماهرون في كشف الخداع. إنهم يقدرون الصدق ويمكن أن ينزعجوا عندما يكذب عليهم شخص ما. قد يواجهون الكذاب مباشرة ويطلبون تفسيرًا أو يقطعون كل اتصال مع هذا الشخص.

برج الأسد

يفضل برج الأسد الأصالة ويسرعون في اكتشاف ما إذا كان شخص ما مخادعًا. إنهم أكثر وضوحًا ومباشرة ، ويتوقعون نفس الشيء من الآخرين. إذا اكتشفوا كذبة ، فقد يشعرون بالأذى العميق والخيانة ويميلون إلى قطع أي اتصال مع هذا الشخص.

برج العذراء

يتوقع برج العذراء الصدق والدقة. يهتمون بالنزاهة ويمكن أن ينزعجوا عندما يكذب عليهم شخص ما ، خاصة إذا كانت الكذبة مصممة للتلاعب بهم أو خداعهم. قد يواجهون الكذاب مباشرة ويطالبون بتفسير.

برج الميزان

يتجنب مواليد الميزان الصراع بأي ثمن. ومع ذلك ، فهم يقدرون النزاهة ويمكن أن ينزعجوا عندما يكذب عليهم شخص ما. قد يواجهون الكذاب مباشرة أو ينسحبون من الموقف بالكامل.

مواليد هذه الأبراج لديهم حساسية ضد الكذب

أبراج تكذب إلى حد ما

قد يخبر السرطان ، العقرب ، القوس ، الجدي ، الدلو والحوت أكاذيب بيضاء ، وحتى لو علموا أن الآخر يكذب عليهم ، فإنهم يتناسون حتى يزداد الأمر عن حده.

احذر مواليد هذه الأبراج لأنهم أكثر ميلاً للخيانة

مواليد هذه الأبراج يسلمون زمام أمورهم للآخرين