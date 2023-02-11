مواليد هذه الأبراج لديهم معايير عالية استثنائية يتمتع بعض الناس بذوق رفيع للغاية. فهم ينعمون بالرفاهية والثروة والراحة في الحياة. ولا يمكنهم الاستقرار في حياة متواضعة حيث يتعين عليهم العيش مثل الناس العاديين. لا يحبون الدراما. وهم صارمين للغاية بشأن عدم المساومة ولو قليلاً عندما يتعلق الأمر بمعاييرهم العالية. فيما يلي قائمة بمواليد الأبراج التي من المحتمل أن يكون لها معايير عالية جدًا.

مواليد هذه الأبراج لديهم معايير عالية استثنائية

برج الثور

إنهم أناس عنيدون للغاية ولن يتزحزحوا إلا إذا حدثت الأمور على طريقتهم. يتأكدون من تلبية احتياجاتهم لأن لديهم معايير عالية جدًا. لن يتنحوا حتى يعلموا أنهم سيحصلون على ما يريدون ، سواء كان ذلك يتعلق بحياتهم المهنية أو الشخصية.

برج الأسد

يحبون الأشياء الفخمة والعظيمة. في بعض الأحيان ، تكون معاييرهم عالية جدًا ويمكن أن يصبح التواجد معهم أمرًا مؤلمًا. يصبحون متطلبين للغاية ومتعطشين عندما يريدون شيئًا أو شخصًا ما. إنهم على استعداد للانتظار حتى يجدون الشيء الوحيد الذي يبحثون عنه.

برج العذراء

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لا يستقر مواليد برج العذراء بسهولة لأن لديهم معايير عالية بشكل استثنائي. إنهم يسعون جاهدين ليكونوا مثاليين ويتوقعون من الناس من حولهم أن يفعلوا الشيء نفسه. لا يمكن أن يكونوا مع شخص بمعايير منخفضة.

برج العقرب

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لديهم قائمة محددة بما يريدون. إنهم يلتزمون بهذه القائمة ولن يتنازلوا بأي شكل من الأشكال. إنهم مستعدون للانتظار ، حتى لو كان ذلك يعني وقتًا طويلاً جدًا. إنهم يعتزمون الانتظار حتى يجدون الشريك المناسب أو الفرصة المناسبة التي تناسبهم تمامًا.

برج الجدي

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لديه معايير معينة لمطابقتها عند البحث عن شريك رومانسي. إنه متشابه تمامًا في حياتهم المهنية وكذلك حيث سيتم تلبية احتياجاتهم فقط يشعرون بالرضا. لديهم مستوى عالٍ في كل شيء ويمكن أن يكون الأمر محبطًا جدًا لمطابقتهم معهم!

مواليد هذه الأبراج لديهم معايير عالية استثنائية

هذه الأبراج أكثر قبولاً بكثير

الحمل ، الجوزاء ، السرطان ، الميزان ، القوس ، الدلو والحوت أكثر مرونة بكثير من مواليد الأبراج المذكورة أعلاه. يمكنهم تقديم تنازلات عند الحاجة دون الشعور بالغضب أو الإحباط الشديد حيال ذلك. لذلك فأن حياتهم أسهل، يستطيعون العيش في مستوى عال وفي مستوى منخفض دون أن يؤثر ذلك على نفسيتهم وطبيعة وأسلوب حياتهم.

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