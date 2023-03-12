البوابة - يمكن أن يصبح الافراط في الهيمنة في العلاقات العاطفية والزوجية بالنسبة لأي شخص ، أمراً مزعجاً وغير محتمل. من التحكم في العلاقة إلى اتخاذ القرارات للشخص الآخر ، لا يترك الأشخاص المهيمنون مساحة لشريكهم للتنفس إلا إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا الشخص خاضعاً لهم.

يميل هؤلاء الأشخاص المهيمنون إلى تولي المسؤولية عن كل شيء. تعالوا نتعرف على أبرز مواليد الأبراج الذين يميلون إلى الهيمنة في العلاقات.

مواليد هذه الأبراج مسيطرون في العلاقات العاطفية

برج الحمل

لديهم شخصية نارية للغاية ويمكن أن يصبحوا مهيمنين للغاية في بعض الأحيان عندما يرفض شريكهم الاستماع إليهم. عليهم القيام بالأشياء بطريقتهم الخاصة ولا يمكنهم التعامل مع شخص آخر يتولى المسؤولية أمامهم.

برج الثور

قد يبدو أنهم مسترخون لكنهم مسيطرون للغاية. إنهم يفضلون أن يقوم شريكهم بالأشياء بطريقتهم لأن مواليد الثور يعتقدون أنهم الأفضل في كل شيء. في معظم الأحيان ، يديرون المواقف الصعبة بمفردهم.

برج الأسد

مواليد الأسد مهيمنون وحازمون وجريئون للغاية. إنهم يحبون البقاء في دائرة الضوء ويحبون إعطاء الأوامر للناس. إنهم قادة عظماء لأنهم متعاطفون للغاية. عندما يتعلق الأمر بالعلاقات ، فإنهم يكرهون عندما يتولى شريكهم المسؤولية لأنهم يريدون أن يكونوا الشخص الذي يقوم بكل العمل.

برج العذراء

لديهم رغبة شديدة في السيطرة على كل شيء. يريدون أن تحدث الأشياء تمامًا كما يريدون. هم ذوو سلطة وقيادة. في بعض الأحيان ، قد يشعر شريكهم بالاختناق في العلاقة.

برج الجدي

لديهم سلطة على الناس يصعب التخلص منها. إنهم لطيفون جدًا في علاقاتهم ولكن عندما يحين الوقت ، يتحولون سريعًا للسيطرة لتناسب احتياجاتهم الخاصة. لكنهم يتأكدون من أن شريكهم على نفس المستوى معهم.

مواليد هذه الأبراج مسيطرون في العلاقات العاطفية

مواليد هذه الأبراج يديرون علاقاتهم بالتوازن المعقول:

لا يمكن أن يهيمن الجوزاء والسرطان والميزان والعقرب والقوس والدلو والحوت على شريكهم على الإطلاق. يعتمدون على شريكهم في اتخاذ القرارات. كما أنهم لا يستطيعون التطرف في القرارات.

مواليد هذه الأبراج يسهل التنمر عليهم

مواليد هذه الأبراج لا ينسون العلاقات السابقة