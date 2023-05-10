مواليد هذه الأبراج يحبون الكذب

البوابة - يمكن لبعض الناس أن يكذبوا دون جهد. إنهم حتى لا يتوانوا عندما يطلقون الكذب . الصدق لا يهم حقًا هؤلاء الأشخاص لأنهم يبحثون دائمًا عن طريقة للخروج من المواقف الصعبة أو إنقاذ أنفسهم. هم أيضًا ماهرون جدًا في الخداع أو التلاعب أكثر من غيرهم بسبب سماتهم أو ميولهم الطبيعية. تعالوا نتعرف على 5 أبراج من المحتمل أنهم الأفضل في الكذب .

مواليد هذه الأبراج يحبون ال كذب

برج الجوزاء

يُعرف برج الجوزاء بكونه سيدًا الاتصالات ، ويمكنه أحيانًا استخدام هذه المهارة لأغراض خادعة. انهم قابلون للتكيف وسريعو البديهة ، مما يجعل كاذبهم مقنع للغاية. لديهم أيضًا شخصية مزدوجة ويحاولون إرباك الناس بأقوالهم وأفعالهم.

برج الميزان

يشتهر برج الميزان بسحره ورغبته في الانسجام والتوازن. قد يؤدي ذلك أحيانًا إلى قول الأكاذيب البيضاء أو حجب المعلومات لتجنب التعارض أو الحفاظ على صورة إيجابية. وينتهي بهم الأمر أيضًا بقول الكذب لتجنب المواقف العصيبة.

برج العقرب

مواليد العقرب معروفون بمشاعرهم القوية وقدرتهم على الحفاظ على الأسرار. وهذا يجعلهم بارعين في إخفاء الحقيقة والتلاعب بالآخرين لتحقيق أهدافهم. إنها أيضًا غامضون جدًا ومثيرون للفضول ؛ لا يسمحون لأي شخص أن يخمن ما هي نواياهم الحقيقية.

برج القوس

مواليد القوس يحبون المغامرة ويمتلئون بالروح. هم أيضًا يحبون أن يكونوا بين الناس. من أجل إقناعهم ، يمكنهم أحيانًا توسيع الحقيقة أو اختلاق قصص لإقناع الآخرين أو إضافة الإثارة إلى الموقف.

برج الحوت

الحوت معروفون بإبداعهم وخيالهم ، الأمر الذي قد يقودهم أحيانًا إلى اختلاق القصص أو المبالغة في الحقيقة. يمكن لطبيعتهم المتعاطفة أيضًا أن تجعلهم ماهرين في قول الأكاذيب لتجنيب مشاعر شخص ما.

مواليد هذه الأبراج يحبون ال كذب

هذه الأبراج صادقة للغاية

برج الحمل ، الثور ، السرطان ، الأسد ، العذراء ، الجدي ، الدلو صريحون للغاية وصريحون بمشاعرهم. لن يكذبوا حتى لو كانوا في مأزق. سيقفون إلى جانبهم الصادق وسيشجعون الآخرين أيضًا على فعل الشيء نفسه.

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ماذا تعرف عن الجانب المظلم لمولود برج القوس ؟