البوابة - إعطاء الأوامر وتلقي الأوامر هما شيئان مختلفان. مواليد بعض الأبراج يسلمون زمام أمورهم للآخرين، ولا يمانعون إذا قام شخص أخر بإدارة حياتهم، بل يشعرون بالسعادة عندما يتخذ شريكهم زمام المبادرات ويتخذ القرارات الهامة بدلاً عنهم. تعالوا نتعرف على مواليد الأبراج الذين يتركون الإدارة لغيرهم:

مواليد هذه الأبراج يسلمون زمام أمورهم للآخرين

برج الثور

من السهل السيطرة على مولود الثور هذه بغض النظر عما يُعتقد هو عن نفسه. الثور ليس لديه الرغبة في قيادة أي شخص وهم سعداء إذا قام شخص آخر بذلك نيابة عنهم. إنهم يحبون المتابعة والاستسلام وهذا لا علاقة له بكونهم غير آمنين أو يشعرون بالهيمنة. سراً ، إنهم يحبون عدم تحمل المسؤوليات.

برج الجوزاء

مواليد الجوزاء يحبون إرضاء الناس وهم مرنون للغاية أيضًا. إنهم منفتحون على فكرة أن يقرر الآخرون الأشياء لهم. إنهم يشعرون بالقلق عندما يضطرون إلى ذلك لذا يفضلون أن يتم الهيمنة عليهم.

برج السرطان

مواليد السرطان يمتلكون مشاعر هائلة ودقيقو الملاحظة للغاية أيضًا. إنهم لا يحبون المبادرة أو الإجراءات ويفضلون الاستسلام لشخص مسيطر يقوم بإدارة التفاصيل الصغيرة عنهم.

برج الميزان

الميزان دبلوماسيون ويحبون إقناع الناس من حولهم. هذا يجعلهم خاضعين أيضًا ثم يتبعون التعليمات بشكل أعمى. ليس لديهم أي مشكلة في أن يتولى احد زمام أمورهم، وحتى لو أزعجهم ذلك ، فلن يقولوا أي شيء.

مواليد هذه الأبراج يسلمون زمام أمورهم للآخرين

شخصيات تعشق السيطرة والهيمنة

بعض الأبراج يحبون أن يكون لهم اليد العليا في العلاقة. يديرون العرض بأكمله ولكنهم يتراجعون ويقهرون إذا كان في حياتهم شخصية أقوى منهم. ومن هؤلاء برج الأسد وهو أحد أكثر الأبراج تأثيراً. لديه طريقة فريدة في السيطرة على أقرانه ومحبيه. في بعض الأحيان ، يعتقد من يراهم لأول مرة أنهم مخيفون ومتعجرفون عندما تقابلهم لأول مرة. كذلك برج العقرب الذي يميل الى الحزم في معظم المواقف، وعادة ما يكون دائمًا على استعداد لتولي مشاريع ومهام ضخمة. بالإضافة الى برج الحمل والأسد والجدي والعذراء.

مواليد هذه الأبراج يستطيعون بناء علاقات دون عناء

مواليد هذه الأبراج يعشقون المثالية و الكمال