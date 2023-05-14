البوابة - من منا ليس لديه لحظة من الجنون؟ نظرًا لظروف حياتنا في هذا العالم المجنون الذي نعيش فيه، يمكن أن نتأثر أكثر من غيرنا بهذه التغيرات السريعة والهائلة، والنتيجة إصابة بالاضطراب والكآبة واليأس. استنادًا إلى علم الأبراج ، هناك بعض الأشخاص الذين من المرجح أن يعانوا أكثر من غيرهم من ضغوط الحياة والجنون النفسي.



لتحديد خصائص الاضطراب النفسي إليك بعض السمات التي يجب البحث عنها :

- عدم المبالاة بمشاعر الآخرين.

- درجة عالية من عدم التسامح مع الأشياء التي عادة ما تثير اشمئزاز الآخرين.

- قلة المشاعر الاجتماعية مثل الخجل والشعور بالذنب والإحراج.

- عدم تحمل المسؤولية عن أفعالهم أبدًا.

- لا يحفظوا كلمتهم.

- تضخم الشعور بقيمة الذات.

- مرتاحون مع مظاهر بالعنف.



مواليد هذه الأبراج يعانون من الجنون النفسي

برج الحمل

مولود الحمل يملك قدراً من الجنون ويعرف بأنه مجازف ولا يستطيع التحكم في انفعالاته أو أفعاله. يحب الأنشطة عالية الخطورة ولا يخاف من الاحكام الرهيبة. نادراً ما يهتمون بمن يعرضونه للخطر طالما أنهم يشعرون بالإثارة.

برج الثور

مولود الثور يمكن أن يسبب الدمار للتعويض عن الفراغ في حالتهم . يمكنهم أن يسرقوا أو يسببوا أكبر قدر ممكن من الضرر لشخص آخر. لديهم شعور بأنه يحق لهم القيام بكل ما يحتاجون إليه حتى يشعروا بتحسن في الحياة.

برج الجوزاء

يميل الجوزاء إلى الكذب ليتمكن من التنفيس عن نفسه! يمكنهم أن يكذبوا طوال الوقت وليس لسبب حقيقي. إنهم غير قادرين على فهم الفرق بين الحقيقة والكذب. إنهم حتى لا يسألون أنفسهم أو ضميرهم حيال ذلك. هذا السلوك يقودهم إلى الجنون .

برج العقرب

العقرب شخصية مظلمة وهنا نتحدث عن الجنون السيكوباتي. إنهم أناس شجعان أقوياء ولكنهم خبيثون عندما يتعلق الأمر بالتلاعب أو التحكم في المواقف أو شخص ما. إذا ارادوا الانتقام فلديهم ميل لتخيل سيناريوهات ذات احتمالات قصوى. لا يمكنهم ارتكاب جريمة فحسب ، بل يمكنهم أيضًا قيادة مجموعة من المجرمين.



مواليد هذه الأبراج يعانون من الجنون النفسي

مواليد هذه الأبراج نادراً ما تدع الأفكار السيئة تسيطر عليهم

مواليد أبراج السرطان ، الأسد ، العذراء ، الميزان ، القوس ، الجدي ، الدلو والحوت لديهم أيضًا بعض السمات والسلوكيات السيكوباتية ولحظات الجنون ، لكنها ليست بجنون الأربعة المذكورة أعلاه.



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