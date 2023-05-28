البوابة - هل تعرف شخصاً خبيراً في المماطلة ؟ يفترض الناس أن بعض مواليد البروج لا يصلحون لأي فائدة أو لا يمكن الاعتماد عليهم لانهم كسالى ومماطلون. ولكن الحقيقة هي أنهم أناس مبدعون وأذكياء جداً ولكنهم يؤمنون بالتباطئ أيضًا. تعالوا لنتعرف على الأبراج التي يعتقد بأن مواليدها بارعون في فنون المماطلة .



مواليد هذه الأبراج يعانون من متلازمة المماطلة

برج الحوت

يمكن يوصف مواليد برج الحوت بالكسل الشديد. فهم كسولون بدرجة كافية حتى لالتقاط اشياءهم التي سقطت بجانبهم. ومع ذلك هم مبدعون للغاية ومتحمسون جدًا لهواياتهم لكنهم بارعون في المماطلة. سيحاولون تجنب كل مهمة بين ايديهم حتى اللحظة الأخيرة.

برج الدلو

هذا البرج عالق بشكل أساسي في عالمه الداخلي ، لذا فإن الاهتمام بشيء خارج اهتماماتهم الشخصية أمر صعب عليهم. كما يجدون صعوبة في فعل الأشياء للآخرين. سيرفضون كل شيء من تفريغ الغسالة إلى إخراج القمامة. إنهم يحبون الاستمتاع بأشياء أخرى ولكن عندما تطلب منهم القيام بشيء لا يحبونه ، فلن يفعلوا ذلك أبدًا.

برج القوس

تدور أحلام هذا البرج حول المغامرات وقضاء وقت ممتع. لكن عندما يتعلق الأمر بالمهام اليومية ، فإنهم يهربون! إنهم يقدرون استقلالهم كثيرًا ويفضلون العيش بشروطهم الخاصة. لذا ، فإن توقع قيامهم بأشياء عندما تريد القيام بذلك أمر غير وارد. لديهم صعوبة في العمل في جو روتيني من الساعة 9 إلى 5، ولكن إذا كانت المهمة تعجبهم فلن يتوقفوا عن العمل.

برج الميزان

إنهم يحبون أن يكون كل شيء سهلًا وممتعًا. يتوترون بسهولة. إذا كان عليهم دفع فواتير، فسوف ينتظرون حتى آخر موعد أو يطلبون من شخص آخر القيام بذلك نيابة عنهم. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالبدء في العمل ، فسوف ينجزون جميع الأعمال في أسرع وقت ممكن.

برج الثور

يحب برج الثور وتيرته الخاصة ويحب كل شيء بهدوء. سيكونون حتى منتجين للغاية في تنظيف وتنظيم كل شيء. لكنهم يحبون الاسترخاء أكثر. إنهم يكرهون العمل الجاد ولكنهم بطريقة ما قادرون على التعامل مع الأشياء وإثبات أنه يمكنك الاعتماد عليهم.



مواليد هذه الأبراج كسالى بطريقتهم الخاصة

برج الحمل ، الجوزاء ، السرطان ، الأسد ، العذراء ، برج العقرب ، والجدي هم مزيج من الأشخاص الكسالى العمليين بشكل انتقائي. إنهم لا يهربون من الواجبات لكن بعضهم لا يفعل ذلك حتى يعلم أن الوضع يقتضي ذلك.

مواليد هذه الأبراج يطاردهم الوسواس القهري

