مواليد هذه الأبراج يعشقون الانتقام

هناك بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون التخلي عن الماضي والأذى والأحقاد. هدفهم الرئيسي هو الانتقام من أولئك الذين أساءوا إليهم. على الرغم من مرور الوقت، يركزون فقط على الانتقام ويكرسون كل وقتهم وطاقتهم لوضع خطط مثيرة للانقسام للعودة إلى الناس. إليك أهم مواليد هذه الأبراج:



برج الثور

عادة ما يكون الثور عنيدًا جدًا وبالتالي يمكن أن يكون انتقاميًا. يحبون التخطيط بعناية لانتقامهم ، خطوة بخطوة حتى لا تقع أخطاء. ومع ذلك ، فهم واضحون للغاية بشأن انتقامهم. لن يتسللوا إليك، بل سيواجهونك مباشرة وسيخبروك بالضبط بما سيفعلونه.

برج السرطان

يصبح مواليد السرطان حذرين للغاية ويكونون في حالة مزاجية جائعة للانتقام، خاصة إذا أصيب شخص يحبونه بأي شكل من الأشكال. لن يلجأوا إلى أشكال الانتقام القاسية إلا إذا تفاقم الأمر. سوف يؤذون فقط الشخص الذي جعلهم يفعلون ذلك. لذلك ، بهذه الطريقة ، فإن السرطان له ما يبرره.

برج العقرب

يرى مواليد هذه الأبراج أن الانتقام هو سبب منطقي للعودة إلى الشخص الذي جعلهم غاضبين للغاية. إنهم غير قادرين على ترك أي أذى أو ضغينة تجعلهم ينتقمون. العقرب حساس ، لذلك عندما يتأذى ، يجد أنه من الأسهل الانتقام من الشخص ، لإخماد غضبه. هم أذكياء ومتلاعبون أيضًا.

برج الأسد

سيحاول مواليد الأسد البحث على كل المساعدة التي يمكنهم الحصول عليها للتخطيط للانتقام المثالي. إنهم حاسمون للغاية ، لذلك من الصعب تغيير رأيهم إذا كانوا عازمين على الانتقام. إذا أخذ شخص ما شخصًا أو شيءًا عزيزًا عليه، فلن يتوقف الأسد عند أي شيء حتى يستعيد أشياءه بل سيجرك للوقوع في فخه.

برج الميزان

برج الميزان يكره أولئك الناس الذين ينغمسون في أعمال الظلم. إذا أثر ذلك على الميزان بأي شكل من الأشكال ، فسيصبحون منتقمين للغاية ويفعلون كل شيء للرد عليك. إنهم يؤمنون بالتوازن ، لذلك إذا كان شخص ما قد جعل حياتهم صعبة ، فسوف يجعلون حياتهم أسوأ. لديهم قدرة منخفضة على تحمل الظلم والأذى والصراعات الهادفة.

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