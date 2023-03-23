البوابة - التجاهل يمكن أن يكون قاتلاً لبعض الأشخاص. من منا لا يحب الاهتمام وأن يكون مركز الحوار والأحاديث، ولكن أحياناً يمكن أن يخطف أحد أخر الضوء منك، مما يجعل من الصعب عليهم تقبل الوضع الجديد، فهل أنت أحد هؤلاء؟

مواليد هذه الأبراج يكرهون التجاهل

برج الحمل

يُعرف برج الحمل بطبيعته الواثقة والحازمة. إنهم قادة بالفطرة ولا يحبون أن يتم تجاهلهم. لديهم رغبة قوية في أن يتم رؤيتهم وسماعهم ، وغالبًا ما يتحدثون عن آرائهم ويعبرون عن آرائهم بصراحة. عندما يشعرون بالتجاهل، يمكن أن يصابوا بالإحباط وقد يصبحون عدوانيين في محاولاتهم للحصول على الاهتمام.

برج الأسد

برج الأسد واثق وجريء وجذاب. إنهم يحبون الانتباه وأن يكونوا مركز الأضواء. لديهم ميل طبيعي للدراما وغالبًا ما يجذبون الانتباه أينما ذهبوا. عندما يشعر برج الأسد بالتجاهل، فقد يصبح مزاجيًا وقد يصاب بنوبة غضب لجذب الانتباه الذي يتوق إليه.

برج القوس

القوس هو علامة النار ويحكمها كوكب المشتري ، مما يجعل المولودين تحت هذه العلامة متفائلين ومغامرين وحيويين. إنهم يحبون استكشاف أشياء جديدة وتعلمها ، ويستمتعون بالتواجد حول أشخاص يشاركونهم حماسهم وفضولهم. ومع ذلك ، عندما يشعر مواليد برج القوس بالتجاهل أو الرفض ، يمكن أن يصبحوا قلقين وقد يبحثون عن تجارب ومغامرات جديدة لملء الفراغ.

برج الجوزاء

الجوزاء متواصل وفضولي وقابل للتكيف. هم مخلوقات اجتماعية ويحبون التحدث والتفاعل مع الآخرين. إنهم فضوليون بطبيعتهم ويستمتعون بتعلم أشياء جديدة واستكشاف أفكار جديدة. عندما يشعرون بالتجاهل أو الإهمال ، فقد يصبحون قلقين وقد يحاولون ملء الفراغ من خلال البحث عن روابط أو تجارب اجتماعية جديدة.

برج الميزان

الميزان ساحر ومؤنس ودبلوماسي. الميزان لديه موهبة طبيعية في تكوين الصداقات وبناء العلاقات ، وهم يزدهرون في المواقف الاجتماعية. عندما يشعرون بالتجاهل أو الإهمال ، فقد يصبحون متقلبين أو منعزلين ، وقد يحاولون حتى التلاعب بالمواقف أو الأشخاص لجذب الانتباه الذي يتوقون إليه.

مواليد هذه الأبراج يكرهون التجاهل

مواليد هذه الأبراج لا يهتمون بالإهمال

لا يحتاج برج العقرب والجدي والدلو والحوت والثور ، السرطان ، وبرج العذراء إلى هذا النوع من التحقق أو التواجد. إنهم يميلون إلى الإعجاب بشركتهم الخاصة وهم بخير إذا لم يتم منحهم الاهتمام. قد يشعرون بالأذى اعتمادًا على علاقاتك معهم لكنهم لا يهتمون باهتمام شخص ما.

احذر مواليد هذه الأبراج لأنهم أكثر ميلاً للخيانة

مواليد هذه الأبراج يسلمون زمام أمورهم للآخرين