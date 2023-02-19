البوابة - بقدر ما يحب بعض الناس فكرة الرومانسية والاعتراف بحبهم لشريكهم أمام الناس، فإن بعض الناس يكرهونها تمامًا! ولا يمكنهم تحمل فكرة أن يكونوا رومانسيين أمام الآخرين ، ناهيك عن الانغماس في المشاعر العلنية!

مواليد هذه الأبراج يشعرون بالحرج الشديد حيال كونهم حميمين وعاطفيين أمام الآخرين ويفضلون أن يكونوا رومانسيين في السر. فيما يلي مواليد الأبراج التي تكره الرومانسية العلنية!

مواليد هذه الأبراج يكرهون الرومانسية العلنية

برج الثور

يحب مواليد برج الثور العواطف والحنان، لكنهم لا يحبون إظهار ذلك أبدًا في الأماكن العامة. فهم قلقون للغاية بشأن صورتهم في الأماكن العامة. إنهم خجولون وهادئون امام اعين الاخرين ويرجفون من فكرة الحب العلني!

برج العذراء

يشعر مواليد العذراء بالتوتر ولا يمكنهم الاسترخاء أمام أي شخص. أما اظهار مشاعر الرومانسية امام الاخرين فهو أمر لن يحدث أبداً لأنه يعني أنهم يجب أن يكونوا منفتحين أمام الناس وشخصيتهم الخجولة لا تستطيع القيام بذلك.

برج العقرب

يُحب مواليد برج العقرب أن تظل أمورهم العاطفية خفية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الدافئة الجدية. لا يحبون التباهي بعلاقاتهم أمام الناس. لديهم صعوبة في الانفتاح أمام الناس. لا يمكنهم حتى التفكير في اظهار مشاعرهم أمام العلن!

برج الجدي

مواليد برج الجدي لديهم أخلاقيات ومثاليات صارمة يلتزمون بها في حياتهم. إنهم يشعرون بعدم الارتياح للتباهي بعلاقتهم أمام الناس. إنهم يحبون الاحتفاظ بالرومانسية خلف الأبواب في خصوصيتهم.

برج الدلو

يشعر مواليد برج الثور بإنهم خجولون للغاية ويخشون التباهي بعلاقتهم العاطفية. إنهم يفضلون الحفاظ على خصوصية علاقتهم. لا يمكنهم إظهار المودة لشريكهم في الأماكن العامة لأن ذلك يجعلهم يرتجفون.

مواليد هذه الأبراج يكرهون الرومانسية العلنية

مواليد الأبراج الذين يحبون الرومانسية

من جهة ثانية، بعض مواليد الأبراج يحبون التباهي بعلاقتهم العاطفية أمام الناس، ومن أبرزهم مواليد برج الحمل ، الجوزاء ، السرطان ، الأسد ، الميزان ، القوس والحوت، هذه الأبراج تحب الرومانسية وتحب أن تظهرها أيضاً، فهم يحبون العناق والقبلات والهدايا الثمينة والورود وكلها تعني لهم الكثير.

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