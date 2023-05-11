البوابة - هل تعرف شخصاً يحب الثرثرة ؟ كل شخص منا يجب أن يعرف ماذا ومتى وأمام من يشارك أفكاره واسراره واخباره. ولكن ، لدينا أشخاص لا يستطيعون التميز بين صديق وعدو، ويميلون إلى مشاركة العديد من الأشياء الشخصية مع الآخرين والندم لاحقًا. وفقاً لعلم الأبراج هناك بعض الأشخاص الذين يميلون إلى المبالغة في الثرثرة، بغض النظر عن من ينصت لهم. فهل أنت واحد منهم.

مواليد هذه الأبراج يميلون إلى المبالغة في الثرثرة

برج الجوزاء

مولود الجوزاء هو حياة الحفلة وهذه حقيقة معروفة. حتى لو كانوا لا يشعرون بالحيوية ، فإنهم بطريقة ما يتحولون إلى شخص اجتماعي. هم جيدون في التواصل وممتازون في التعبير عن أنفسهم. يمكنهم التحدث عن أي شيء تحت الشمس. الجوزاء يجعل الناس متحمسين عندما يكونون في الجوار. كلما زاد عدد القصص والروايات والنكات والنظريات الشخصية التي يروونها ، أصبح الناس أكثر انبهارًا ، كلما زاد الجوزاء في الثرثرة !

برج الأسد

غالبًا ما ينجذب الناس نحو برج الأسد بسبب شخصيتهم المغناطيسية. إن شخصية مولود الأسد هذه وسلوكياته وطريقته في التعبير عن نفسه تجذب الناس بسهولة. هم اجتماعيون جدا أيضا. حتى عندما يبدئون بحذر، فإنهم ينسون كل شيء ببطء وتبدأ الكلمات في التدفق، ثم يفرطون في الندم لاحقًا.

برج القوس

يحب القوس الثرثرة بسبب طبيعته العفوية والاجتماعية، ويشمل ذلك الحديث عن أسرهم وأصدقائهم ومعارفهم وحتى أنفسهم. عندما يعبرون عن أنفسهم للآخرين ، فإن ذلك يساعدهم على تكوين رابطة اجتماعية. يمكنهم التعمق والتحدث عن الأمور المهمة والفلسفات والقيم والمعتقدات عندما يكونون في محادثة. يقدمون آراء صادقة حول الموضوعات التي يناقشونها ولا يحدون من تعبيراتهم أبدًا. يؤدي هذا أحيانًا إلى المبالغة في المشاركة ويكونون محظوظين إذا لم يستغل الآخر المعلومات ضدهم.

برج الدلو

برج الدلو يحبون الناس والأشخاص. إنهم لا يحاولون أن يكونوا شيئًا ليسوا كذلك. إنهم حذرون لكن صادقين. يكون مواليد برج الدلو متحمسين للغاية عندما يتعلق الأمر بالحديث عن أفكار جديدة. قد يكون من الصعب التنبؤ بما سيقولونه أو يفعلونه لأنهم مفكرون أصليون للغاية وعفويون. في بعض الأحيان يشعرون بالثقة مع شخص ما ويغمرون في المشاركة التي قد تعوض أو لا تعوض ، فالأمر يتعلق بحظهم.

برج الحمل

هم معبرون للغاية ، صريحون ومندفعون. يقولون بشكل عام ما يدور في أذهانهم ويمكن أن يتأذى الناس بسهولة. لا يستطيع الحمل في كثير من الأحيان الاحتفاظ بمشاعرهم وآرائهم ، مما يجعلهم مبالغين في الثرثرة .

مواليد هذه الأبراج يميلون إلى المبالغة في الثرثرة

مواليد هذه الأبراج لا يحبون الثرثرة

يمكن أن يكون الثور ، والسرطان ، والعذراء ، والميزان ، والعقرب ، والجدي ، والحوت إما هادئين جدًا بحيث لا يمكنهم مشاركة أي شيء أو يملكون عدد كبير جدًا من الفلاتر وحذرون قبل أن يقولوا أي شيء.

ماذا تعرف عن الجانب المظلم لمولود برج الجدي ؟

ماذا تعرف عن الجانب المظلم لمولود برج القوس ؟