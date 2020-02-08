مواليد هذه الأبراج يميلون الى المبالغة في الكذب

سواءً كنت تسميها خيال واسع أو أسلوب مناورة، لا نستطيع أن ننكر أن الجميع يكذب من وقت لآخر. لا يهم إذا كنت تكذب لحماية مشاعر شخص ما أو الهروب من خطة عطلة نهاية الأسبوع ، الجميع يميل الى الكذب في مرحلة ما من حياتهم. ومع ذلك ، هناك بعض الأشخاص الذين يخرجون من المواقف المحرجة بكل سهولة ، وذلك بفضل مهارات الخداع التي يستحقونها جائزة أوسكار عليها.

علم النفس وراء الأكاذيب

يعتبر الدافع الأكثر شيوعًا للكذب هو تجنب التعرض للعقاب أو التوبيخ. سواء كان الأمر يتعلق بفشلك في اختبار ما أو عدم انجاز المهام في الموعد المطلوب ، نحن نحاول باستمرار بناء شخصية لأنفسنا وإدراج القليل من الكذب هنا وهناك لتعديل السرد وفقًا لذلك. يكذب البعض لجعل الآخرين يشعرون بالتحسن ، في حين يستخدم البعض الآخر الكذب لحماية مصالحهم الشخصية ولكن هناك اشخاص يميلون الى الكذب والمبالغة أكثر من غيرهم تعالوا نتعرف عليهم:

الجوزاء

الجوزاء ، من المعروف أن هذا البرج يملك قدرة على حبك أكاذيب رائعة للغاية. بفضل شخصيتهم المزدوجة ، يمكنهم الانتقال بسلاسة من شخصية إلى أخرى في غمضة عين. كما ان لديهم القدرة الخارقة لجعل أي شيء يمكن تصديقه ، لذلك يبرعون في التجارة والتسويق.

الميزان

إذا قابلت الميزان من أي وقت مضى ، فستعرف أنه بإمكانها سحرك بكلامه . فهو يتلاعب بشكل لا يصدق ويمكن أن يؤلف القصص الخيالية المحبوكة جيداً. جزء من سحرهم هو الحيلة والإبداع عندما يتعلق الأمر بإنجاز أعمالهم. لذا ، سواء كانوا يرغبون في الحصول على شيء وضعوه في عقلهم أو لا يرغبون في الكشف عن تفاصيل حياتهم الشخصية ، لذلك يبرعون في الكتابة والتأليف والتخطيط.

الحوت

يمكن ان يكون الحوت العاطفي محتالًا عندما يتعلق الأمر بتحقيق مصالحه. على الرغم من أن الحوت قد يبدو أشد الابراج ضعفًا، ولكن لا تنخدع ببراءته. وذلك لأن عواطفهم تدير معظم المحادثات ولكنهم سيكذبون ليظهروا بمظهر الضحية. إذا واجهت يومًا برج الحوت بخداعه، فاستعد لشماع محاضرة عن كونه الضحية. الحوت يعرف بالضبط ما يكمن في سرده وكيفية إخبارهم للحصول على ما يريد من كل موقف تقريبًا، لذلك يبرع في الإدارة والتجارة.