الشعر الأحمر يتوهج في هوليوود

تتألق النجمة الأمريكية آمبر هيرد في الفيلم الذى يعرض حاليا بنجاح «أكوامان» من نوعية الخيال العلمى، وتخلت عن شعرها الأشقر لتصبغه بالأحمر الناري من أجل دور الأميرة ميرا، وهى إنسانة لها طبيعة برمائية.

واشتهرت هيرد - 32 سنة - بزواجها السابق من النجم الأمريكى جونى ديب وطلاقهما الذي أثار ضجة. ومن قبلها حققت النجمة الإيرلندية الأمريكية سيرشا رونان -24 سنة - نجاحا كبيرا من خلال دورها في فيلم «ليدى بيرد» الذى ظهرت فيه بشعرها القصير الأحمر كما تظهر في فيلمها الجديد «مارى ملكة الأسكتلنديين» بنفس اللون لكن بتسريحة تاريخية، ويطلقون عليها لقب الحرباء لأنها لا تكف عن تغيير لونه!

آمبر هيرد

ولعب لون الشعر دورا مهما فى تشكيل النجمات على مر العصور، ونجد أن أيقونات الإغراء صبغن شعورهن بحسب ما يتماشى مع الصيحات العالمية، مثل الراحلات: ريتا هيوراث من البني إلى الأحمر، وجين راسل من الأسود إلى الأحمر والأشقر أحيانا، مارلين مونرو من الأحمر إلى الأشقر البلاتيني.

ريتا هيوراث

ويبدو أن موضة الشعر الأحمر تعود بقوة منذ عدة أعوام وتستمر خلال 2019 في هوليوود، وطالت هذه الموجة نجمات عربيات مثل مايا دياب وهيفاء وهبي، واختار الموقع السينمائي الشهير «إنترنت موفي داتا بيز» قائمة تضم أجمل الممثلات صاحبات الشعر الأحمر الحقيقي.

وتصدرت النجمة الأسترالية الفاتنة نيكول كيدمان هذه القائمة.وظهرت كيدمان - 51 سنة - بشعرها الأحمر النحاسي المتموج غير المنتظم في بدايتها الفنية حتى الفيلم المعروف «أيام الرعد» الذي كان بداية تعارفها بزوجها السابق النجم الأمريكي توم كروز، ثم نوعت في تسريحات الشعر وألوانه على مدار حياتها، وكانت من حين إلى آخر تعود للون الأحمر بدرجاته.

وفي المركز الثاني تأتي النجمة الأمريكية إيمى آدامز -44 سنة- ذات شعر أشقر يميل للاحمرار لكنها تصبعه بلون أحمر قان، وهي مرشحة لجائزة أوسكار كأحسن ممثلة مساعدة في فيلم «نائب»، ثم النجمة الأمريكية جوليان مور- 58سنة - في المركز الثالث، وتبدو أكثر تلقائية، فشعرها أحمر طبيعي وتظهر به دوما بتسريحة كلاسيكية، كما تظهر ببقع النمش بكل بساطة.

إيمى آدامز

ونجد في القائمة أسماء أخرى مثل لينزى لوهان وكريستينا هيندريكس والممثلة الكبيرة شيرلي ماكلين، ومن الراحلات نجد أيضا كاثرين هيبورن ومورين أوهارا وسوزان هيوارد.