موضة الماسكرا الملونة تجتاح موضة صيف 2018

ففي عرض "درايزفان نوتن" وحده، أطلت عارضات الازياء بتسعة اطياف من الرموش الملونة. لذلك، إذا كنت تعتقدين ان الماسكرا الزرقاء او الزيتية اللون من التقليعات القديمة وقد تخطاها الزمن، فأنت على خطأ. إذ ان الماسكرا الملونة من الازرق والاخضر والاصفر والزهري والبرتقالي وسواها من الالوان الصارخة، تشهد فورة لافتة في عالم التجميل.

لذلك، إذا كنت تبحثين عن مكياج جريء يبرز منطقة العينين ويمنحك نظرة حادة، فسارعي الى استخدام الماسكرا الملونة. وفي ما يلي نطلعك على ابرز التوجهات لاختيار اللون الانسب:

صاحبة اي شخصية أنت؟

1- لعاشقات موضة الثمانينات: موضة الريترو تروج سواء عبر سراويل الجينز ذات الخصر العالي او الصنادل ذات الكعب العريض، اذا كنت من بين اللواتي يعشقن هذه الموضة، فاختاري الماسكرا الزرقاء الليلكية. نقترح عليك اختيار ماسكرا “Urban Decay”.

2- للشابة الجريئة: هل تبحثين دوما عن اساليب عصرية للخروج عن المألوف، لانك تملين الاطلالات الكلاسيكية؟ إذا كنت من هذه الفئة، فننصحك باختيار الماسكرا البنفسجية، جربي ماسكرا “ديور”.

3- للشابة الحالمة: إذا كنت من اللواتي يستمعن الى آخر الاغنيات الرومنسية ويشاهدن احدث الافلام في هذا المجال ويعشقن فيلم لالا لاند، فلا بد أن تلوني رموشك بالماسكراالزهرية النابضة!

4- لعاشقة الرفاه: إذا كنت تسعين باستمرار لتدليل نفسك عبر كل وسائل الرفاه المتاحة، ولا تتردين في تجربة مستحضرات جديدة، فجربي من توم فورد الماسكرا البرتقالية. ستمنحك مظهرا غير عادي.

5- للمتمردة: صاحبة الشخصية القوية التي لا تخشى مواجهة التحديات، لها اخترنا الماسكرا باللون الاخضر الزيتي. جربيها مع ايلاينر اسود من اجل نظرة حادة وقوية.