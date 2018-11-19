8 خطوات لأفضل قصة شعر للرجال

عليك ألا تغير المصفف الخاص بك والذي اعتاد القيام بالقصة الخاصة بك

يلجأ الكثير من الرجال إلى اعتماد قصات شعر عصرية، ويسعون جاهدين للحصول على أفضل قصات الشعر الرجالية، فيسارعون إلى المصفف إما لتجربة قصة جديدة أو لتحسين قصة هم غير راضين عنها، لذلك نقدم لك أبرز نصائح مصففي الشعر؛ للحصول على قصة شبابية.

1- قم بواجباتك:

يدفع الكثير من الرجال المال للحصول على قصة شعر مميزة، ولكن هذا لا يعني أنك ستحصل على النتيجة المطلوبة، وخصوصاً بالنسبة لأولئك الذين لديهم شعر مجعد وكثيف؛ إذ يمكن أن يشكل تحديات مختلفة لك، لذلك فمن المهم أن تحجز مع المصفف الذي يفهم تماماً نوع شعرك وتثق بالعمل معه.

2- حضر شعرك:

اغسل شعرك قبل المجيء إلى المصفف، وقبل البدء بتهذيبه؛ لأن الجل أو الكريمات الموضوعة ستعرقل عملية القص. ومن ناحية أخرى، اختر الشامبو المناسب وضع كمية قليلة من الكريم؛ كي لا تمزق شعرك أثناء التمشيط.

3- لا تتأخر:

عليك أن تصل في الوقت المحدد للحصول على أفضل خدمة ممكنة، وعلى الحلاق الخاص بك دون إجراء تعديل في الجدول الزمني، وأن تحجز موعداً لك لتحصل على الخدمة التي تستحقها.

4- التحدث عن القصة:

وذلك بإجراء محادثة بينك وبين الحلاق الخاص بك، حيث يستخلص المعلومات؛ من أجل بناء لمحة عن نمط القصة، وإن كانت تناسب وجهك وشكل رأسك، وعن نوعية شعرك وعمرك.

5- رؤية قصة الشعر في مجلة ما:

من خلال عرض صورة لقصة تحبها، الأمر الذي يعطي المصفف فكرة عما كنت تبحث عنه، ولكنه يقيّم ما إذا كان الأسلوب مناسباً لك.

6- اللمسات الأخيرة:

التي يشرف عليها المصفف سواء لحلق الشعر حول أذنيك، أو تقييم شعرك من عدة زوايا لضمان قصة ناجحة.

7- متابعة القصة:

يفقد الشعر شكله وملمسه بين 4 إلى 6 أسابيع، لذلك عليك أن تعود إلى مصففك للحفاظ على القصة المطلوبة.

8- عدم تغيير المصفف:

عليك ألا تغير المصفف الخاص بك والذي اعتاد القيام بالقصة الخاصة بك، والحفاظ على نفس قصة الشعر.

المصدر: موقع سيدي

شاهدي أيضاً:

للرجال: استوحي إطلالتك الرسمية من مشاهير هوليوود

للرجال: تخلص من الرؤوس السوداء بهذه الوصفات المضمونة

5 تمارين يومية للرجال لمحاربة التجاعيد

للرجال فقط .. تعرف على فوائد ورق العنب المذهلة