بدأت العشر الأوائل شهر ذي الحجة وما من أيام فيها الأعمال الصالحة تتجلى أكثر من هذه الأيام التي بدأت، وكل يوم نذكر أنفسنا الإكثار من الدعاء، الصوم، قراءة القرآن، التهليل والتكبير والتحميد.

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أدعية شهر ذي الحجة لتحقيق الأمنيات

لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين.

لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا اله الا الله عدد أوراق الشجر لا اله الا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا اله الا الله عدد أنفاس البشر لا اله الا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا اله الا الله تعالى عما يشركون.

لا اله إلا الله خير مما يجمعون لا اله الا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا اله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا الى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا اله إلا الله من يومنا هذا الى يوم الدين.

اللهم فرجك القريب اللهم سترك الحصين اللهم معروفك القديم اللهم عوائدك الحسنة اللهم عطاك الحسن الجميل ياقديم الاحسان إحسانك القديم يا دائم المعروف معروفك الدائم.

دعاء العشر من ذي الحجة مكتوب

اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزَيِّنْه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ واجعلْنا من الراشدين اللهم توفَّنا مسلمِين، وأحْيِنا مسلمِين وألحِقْنا بالصالحين، غيرَ خزايا، ولا مفتونين.

اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزَيِّنْه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ واجعلْنا من الراشدين اللهم توفَّنا مسلمِين، وأحْيِنا مسلمِين وألحِقْنا بالصالحين، غيرَ خزايا، ولا مفتونين.

اللهم هذه الأيام المباركة الميمونة، والمسلمون فيه مجتمعون في أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، فأسألك بجودك وكرمك وهوان ما سألتك عليك أن تصلي على محمد وآله، وأن لا تخرجنا جميعاً من هذه الأيام إلا مجبورين الخاطر محققين أهدافنا ومنتصرين على أعدائنا.

دعاء العشر من ذي الحجة مستجاب

حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراءه منتهى، من توكل على الله كفاه، ومن اعتصم بالله نجا.

اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه وأن ترزقنا من رزقك وأن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

اللهم نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وتتقبلها منها.

إلهي.. هذا ضعفي وذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، أنت المعافي فعافني، واعفو عني وتولى أمري.

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فاعطنا اللطف والرحمة، وامنع عنا البطش والنقمة، وامدد لنا من لدنك رزقا حلالاً بمعرفتك وطاعتك.

دعاء 9 ذي الحجة

اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك، وقوتك، وبأسمائك الحسنى، وصفاتك العلى، أن تفرج عنا ما نحن فيه، وإن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه، وإن ترزقنا من رزقك، فإن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

اللهم لا تطوي عشر ذي الحجة الا وقد سترت عوراتنا، ومحوت سيئاتنا، وقبلت توبتنا، وفرجت همومنا، وشفيت مرضانا، وغفرت لموتانا.

دعاء لتحقيق الامنيات المستحيلة

اللهم إني ضيفك وأنت أكرم الأكرمين فبلغني كل ما أريد فليس ذلك عليك بعزيز.

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويامنجز الوعيد ويامن هو كل يوم في أمر جديد اخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق بك ادفع مالاً اطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

يا رب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني اللهم استجب دعائنا وحقق آمالنا ورجائنا وأمنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللهم آمين يارب العالمين.

دعاء لتحقيق الامنيات الزواج

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم إرزقني الزوجة الصالحة إن أمرتها أطاعتني وإن نظرت إليها سرتني وإن أقسمت عليها أبرتني وإن غبت عنها حفظتني في نفسها ومالي.

اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا، واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يا ربّ العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ماعلمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أعوذ بك من بوار الأيم وتأخر الزواج وبطئه وأسألك أن ترزقني خيراً مما أستحق من الزوج (الزوجة) ومما اّمل وأن تقنعني واهلي به (بها).

اللهم إني إستعففت فأغنني من فضلك بحق قولك تعالي «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتي يغنيهم الله من فضله.

دعاء تحقيق الأمنيات لصديق

اللهم لا تضيع لها عمل ولا تهدم لها حلم اللهم سهل عليها ما استصعبته يا الله.

ربي صديقتي لديها حلم بلغ عنان السماء، اللهم لاتهدم لها حلم ولا تميت لها طموح ولا تضيع لها تعب يارب يسر لها كل عسير وهون لها كل صعب.

في وسط صّدرها أُمنية وصّلوات، وقلبها لا يتوقف عن إنتظار تحقيقها، اللهُم طيّب خاطر صديقتي بما يسُرها، اللهم حقق حُلمها، اللهم أجّب دعوة قلبها.

اللهم حقق ګل أحلأم صديقتي عأجلأ وليس أجلأ.

اللهم حقق أحلام صديقتي، وارزقها كل ما تتمناه في الدنيا والآخرة.

ربي صديقتي بحاجة لفرحة تجدد روحها، اللهم سر خاطرها بخبر جميل يا رب حقق لهاكل ما تتمناه عاجلاً غير آجلاً، برحمتك وقدرتك، أنت على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين اللهم بحقك يا كريم، وبحمدك يا حميد، حقق أحلام صديقتي، وارزقها كل ماتتمناه في الدنيا والاخرة اللهم استجب دعائي.

سورة لتحقيق الامنيات المستحيلة

سورة لتحقيق الامنيات المستحيلة هي سورة الأنبياء لأنه فيها المفاتيح لما أُغلق، تجمع مفاتيح إستجابة ربنا للدعاء، وأول مفتاح مفتاح سيدنا نوح كان للكرب ‏"وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ".

ثاني مفتاح في سورة الأنبياء هي مفتاح سيدنا أيوب كان للمرض الشديد والصبر ‏"فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ ‏وَآتَيْنَاهُ أهلهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ".

أما ثالث مفتاح في سورة الأنبياء مفتاح سيدنا يونس كان للغم "فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ"، ورابع مفتاح في سورة الأنبياء مفتاح سيدنا زكريا للذرية ‏"فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ".

دعاء لتحقيق الأمنيات المستحيلة بسرعة

اللهم إني ضيفك وأنت أكرم الأكرمين فبلغني كل ما أريد فليس ذلك عليك بعزيز.

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويامنجز الوعيد ويامن هو كل يوم في امر جديد اخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق بك ادفع مالاً اطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

يا رب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني اللهم استجب دعائنا وحقق آمالنا ورجائنا وأمنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللهم آمين يارب العالمين.

دعاء أول جمعة من ذي الحجة

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة 2022