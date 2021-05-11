بدأ العد التنازلي لنهاية شهر رمضان المبارك، ويتساءل الجميع حول موعد عيد الفطر هذا العام.
يعتبر عيد الفطر المبارك من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، خاصة وأنه يأتي مباشرة بعد شهر رمضان المبارك، ويمتد حتى ثلاثة أيام. وفيما يلي الموعد الفلكي لبدء عيد الفطر المبارك لعام 2021، ومواعيد العطل الرسمية في الدول العربية.
موعد عيد الفطر المبارك 2021
يعتمد تحديد موعد عيد الفطر المبارك 2021 على رؤية هلال شهر شوال، ويتم تحري هلال شهر شوال في مساء يوم 29 من رمضان، فإذا لم يتم رصد الهلال، يستمر شهر رمضان ليوم آخر (30 يوما) ويكون بعدها أول أيام العيد.
هذا العام، سيتم تحري هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 11 مايو 2021، ومن ناحية فلكية فيُتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الخميس 13 مايو ويستمر حتى يوم السبت 15 مايو 2021.
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اجازة عيد الفطر 2021 في الأردن
تبدأ إجازة عيد الفطر في المملكة الأردنية الهاشمية رسمياً من يوم الثلاثاء 29 رمضان (11 مايو) وحتى يوم السبت 15 مايو والذي يتوقع أن يكون اليوم الثالث من شهر شوال حسب التقويم الإسلامي، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.
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اجازة عيد الفطر 2021 في مصر
تبدأ إجازة عيد الفطر في جمهورية مصر رسمياً من يوم الأربعاء 12 مايو (30 رمضان ) وحتى يوم الأحد 16 مايو، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.
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اجازة عيد الفطر 2021 في الامارات
تبدأ إجازة عيد الفطر لدولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً من يوم الثلاثاء 29 رمضان (11 مايو) وحتى اليوم الثالث من شهر شوال (والذي يتوقع أن يكون يوم السبت 15 مايو) حسب التقويم الإسلامي. وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص، وسيظل خاضعًا لرؤية الهلال.
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إجازة العيد في السعودية
تبدأ إجازة عيد الفطر للمملكة العربية السعودية رسمياً بالنسبة للقطاع الخاص من نهاية يوم الثلاثاء 29 رمضان (11 مايو) وحتى يوم السبت 15 مايو (لمدة 4 أيام)، أما في القطاع العام فتبدأ اجازة عيد الفطر من نهاية يوم الخميس 24 رمضان (7 مايو) وحتى نهاية يوم 5 شوال (المتوقع أن يكون يوم الاثنين 17 مايو).
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اجازة عيد الفطر 2021 في قطر
تبدأ إجازة عيد الفطر في دولة قطر رسمياً من يوم الأحد 27 رمضان (9 مايو) وحتى يوم الثلاثاء 18 مايو. وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.
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اجازة عيد الفطر 2021 في الكويت
تبدأ إجازة عيد الفطر في دولة الكويت رسمياً من يوم الأربعاء 30 رمضان (12 مايو) وحتى يوم الأحد 16 مايو. وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.
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اجازة عيد الفطر 2021 في العراق
تبدأ إجازة عيد الفطر في العراق من يوم الأربعاء 12 مايو وحتى يوم الأحد 16 مايو، على أن يكون يوم الإثنين دوام رسمي، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.
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اجازة عيد الفطر 2021 في سلطنة عُمان
تبدأ إجازة عيد الفطر في سلطنة عُمان رسمياً من يوم الخميس 6 مايو وتنتهي بحسب انتهاء شهر رمضان، فإذا صادف أول أيام العيد يوم الخميس 13 مايو فستكون الإجازة حتى يوم السبت 15 مايو، أما إذا صادف أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة 14 مايو فستكون إجازة العيد حتى يوم الإثنين 17 مايو. وذلك لأن سلطنة عمان بدأت شهر رمضان 2021 في 14 أبريل بخلاف الدول العربية الإسلامية.
تهنئة عيد الفطر 2021
- تقبل الله منكم صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال خلال شهر رمضان وكل عام وأنتم بخير.
- أجمل الأماني، وأعذب التهاني أقدمها لكم بمناسبة عيد الفطر.
- خالص التهاني القلبية، وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأدعو الله أن يعيده عليكم بالأمن والأمان، وكل عام وأنتم بخير.
- أدام الله لكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك.
- كل عام وأنتم سعداء وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم على أفضل حال.
- هنأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول “صلى الله عليه وسلم”، ورزقك بالعيد بهجةً لا تزول.
- اللهم زد هذا الوجه نوراً واجعله دائماً مأجوراً، وبلغه عيد الفطر مسروراً، وتقبل الله منا ومنكم طاعته.
- اللهم أدخل الفرح والبهجة والسرر على قلوب من أحب، واجعله عيداً سعيداً عليهم جميعاً.
- تقبل الله أعمالكم، ورفع قدركم، وغفر لكم ذنوبكم وبدلها حسنات، وكل عام وأنتم بخير.
- كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدين الإسلام رافع، ولأهل بيتك نافع، ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع.
- كل عام وأنت بخير وسعادة وهنا يا أغلى الناس، انت وأسرتك الكريمة.
- تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم.
- العيد فرحة لا تكمل إلّا في وجودكم، وبهجة ما تحلى إلّا في قربكم.
- كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير وسعادة.
- الأمنيات تسبق التهاني، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك عليكم وعلينا.
- عيدكم مبارك، رغم البعد وعدم الشوفات، ووجود كورونا في كل الزيارات،
- لكن حبيت اقولك كل عام وانت سالم قبل كل الناس.
- أدام الله عليك الأعياد دهورًا، وألبسك من تقواه نوراً، عيدك مبارك.
- جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.
- أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها عيد.
- هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.
- إذا سبقتني بالمعايدة فهذا لاهتمامك وكرمك، وإن سبقتك فهذا لحقك وقدرك، لك المحبة كلها كل عام وأنتم بخير.
- أعطاك الله سبحانه وتعالى القبول وأسكنك جنته مع الرسول ورزقك بعيده بهجة لا تزول.
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