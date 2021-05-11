بدأ العد التنازلي لنهاية شهر رمضان المبارك، ويتساءل الجميع حول موعد عيد الفطر هذا العام.

يعتبر عيد الفطر المبارك من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، خاصة وأنه يأتي مباشرة بعد شهر رمضان المبارك، ويمتد حتى ثلاثة أيام. وفيما يلي الموعد الفلكي لبدء عيد الفطر المبارك لعام 2021، ومواعيد العطل الرسمية في الدول العربية.

موعد عيد الفطر المبارك 2021

يعتمد تحديد موعد عيد الفطر المبارك 2021 على رؤية هلال شهر شوال، ويتم تحري هلال شهر شوال في مساء يوم 29 من رمضان، فإذا لم يتم رصد الهلال، يستمر شهر رمضان ليوم آخر (30 يوما) ويكون بعدها أول أيام العيد.

هذا العام، سيتم تحري هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 11 مايو 2021، ومن ناحية فلكية فيُتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الخميس 13 مايو ويستمر حتى يوم السبت 15 مايو 2021.

اجازة عيد الفطر 2021 في الأردن

تبدأ إجازة عيد الفطر في المملكة الأردنية الهاشمية رسمياً من يوم الثلاثاء 29 رمضان (11 مايو) وحتى يوم السبت 15 مايو والذي يتوقع أن يكون اليوم الثالث من شهر شوال حسب التقويم الإسلامي، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

اجازة عيد الفطر 2021 في مصر

تبدأ إجازة عيد الفطر في جمهورية مصر رسمياً من يوم الأربعاء 12 مايو (30 رمضان ) وحتى يوم الأحد 16 مايو، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.





اجازة عيد الفطر 2021 في الامارات

تبدأ إجازة عيد الفطر لدولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً من يوم الثلاثاء 29 رمضان (11 مايو) وحتى اليوم الثالث من شهر شوال (والذي يتوقع أن يكون يوم السبت 15 مايو) حسب التقويم الإسلامي. وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص، وسيظل خاضعًا لرؤية الهلال.

إجازة العيد في السعودية

تبدأ إجازة عيد الفطر للمملكة العربية السعودية رسمياً بالنسبة للقطاع الخاص من نهاية يوم الثلاثاء 29 رمضان (11 مايو) وحتى يوم السبت 15 مايو (لمدة 4 أيام)، أما في القطاع العام فتبدأ اجازة عيد الفطر من نهاية يوم الخميس 24 رمضان (7 مايو) وحتى نهاية يوم 5 شوال (المتوقع أن يكون يوم الاثنين 17 مايو).

اجازة عيد الفطر 2021 في قطر

تبدأ إجازة عيد الفطر في دولة قطر رسمياً من يوم الأحد 27 رمضان (9 مايو) وحتى يوم الثلاثاء 18 مايو. وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

اجازة عيد الفطر 2021 في الكويت

تبدأ إجازة عيد الفطر في دولة الكويت رسمياً من يوم الأربعاء 30 رمضان (12 مايو) وحتى يوم الأحد 16 مايو. وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

اجازة عيد الفطر 2021 في العراق

تبدأ إجازة عيد الفطر في العراق من يوم الأربعاء 12 مايو وحتى يوم الأحد 16 مايو، على أن يكون يوم الإثنين دوام رسمي، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص.

اجازة عيد الفطر 2021 في سلطنة عُمان

تبدأ إجازة عيد الفطر في سلطنة عُمان رسمياً من يوم الخميس 6 مايو وتنتهي بحسب انتهاء شهر رمضان، فإذا صادف أول أيام العيد يوم الخميس 13 مايو فستكون الإجازة حتى يوم السبت 15 مايو، أما إذا صادف أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة 14 مايو فستكون إجازة العيد حتى يوم الإثنين 17 مايو. وذلك لأن سلطنة عمان بدأت شهر رمضان 2021 في 14 أبريل بخلاف الدول العربية الإسلامية.

تهنئة عيد الفطر 2021