موفمبر شهر الرجال: كل ما تريد معرفته

موفمبر شهر الرجال، ماذا تعرف عنه؟ موفمبر Movember هو تركيب مؤلّف من جزأين من الكلمتين (مو) من موستاش أو شارب بالإنجليزية و(فمبر) من نوفمبر،موفمبرهو حدث سنويّ على مدى شهر يتضمّن مدى نموّ الشّارب خلال شهر نوفمبر (تشرين الثّاني)، وقد طالب مجموعة من رجال أستراليّين من شمال أستراليا باعتبار هذا الحدث اختراعاً جديداً منذ عام 1999.

قام المؤسّس الخيري لحدث موفمبر بإطلاقه منذ 2004، وذلك لرفع الوعي الاجتماعي والمادي بقضايا الرّجال الصّحيّة، مثل سرطان البروستات وضغط الدم، في أستراليا ونيوزلاندا. في عام 2007 أطلق هذا الحدث في كلٍّ من جمهورية أيرلندا ، كندا، إسبانيا، والمملكة المتحدة.

تقوم مؤسسة "موفمبر" التي تحمل نفس اسم الحملة بإدارة هذه المبادرة الخيرية منذ عام 2004، للارتقاء بمستوى الوعي ومستوى التبرعات في مجال العناية بصحة الرجل.

تدعو حملة "موفمبر" الرجال إلى إجراء الفحوصات اللازمة بشكل مستمر، وتشجع على اتباع الطرق الصحيحة للوقاية من أمراض الرجال الصحية والنفسية والقيام بالإجراءات الصحيحة للعلاج.

بما أن الشارب أمر قد يثير الكثير من الأحاديث، فكر مؤسسو حركة "موفمبر،" أو Movember Movement في أنها طريقة لنشر التوعية حول أخطر الأمراض المنتشرة بين الرجال.

أما اختيار شعار هذا الشهر غلم يكن صعباً على المؤسسين، الذي ابتكروا هذا الحدث لأول مرة في جنوب أستراليا في العام 2003. فكان شعارهم هو أحد رموز الرجولة المعروفة عالمياً: الشارب.

والفكرة من خلف هذه الحملة بسيط، إذ يحلق الرجال الذين يرغبون بالاشتراك في هذه الحركة كل ذقونهم في أول يوم من شهر نوفمبر، وفيما يتركوا شاربهم ينمو حتى آخر يوم في الشهر.

تبرعات وتوعية

ولأن الشارب أمر قد يثير الكثير من الأحاديث، فكر مؤسسو حركة "موفمبر" (Movember Movement) في أنه وسيلة لنشر التوعية حول أخطر الأمراض المنتشرة بين الرجال. ففي حديث بين رجلين عن شارب أحدهما، قد يقومان بتسليط الضوء على خطورة بعض الأمراض مثل سرطان البروستات وسرطان الخصية، والأمراض النفسية مثل الاكتئاب، وقلة النشاط الجسدي.

ففي حديث بين رجلين عن شارب أحدهما، قد يقومان بتسليط الضوء على خطورة أمراض مثل سرطان البروستات وسرطان الخصية، والأمراض النفسية مثل الاكتئاب، وقلة النشاط الجسدي لدى الرجال.

ولأن الرجال لا يقبلون بشكل كبير على الفحوص الطبية، يقوم المشاركون بهذا الشهر بالتعهد بالقيام بهذه الفحوص اللازمة وإرشاد من حولهم حول أهميتها.

بالإضافة إلى هذا، تقوم هذه الحركة، التي تحولت إلى منظمة بتواجد عالمي، بجمع الأموال من المتبرعين من الرجال المشاركين في "تحدي الشارب". كما يشارك أصدقاء وأهالي هؤلاء الرجال في دعمهم من خلال التبرع في حركة "موفمبر".

سرطان البروستات هو ثاني سرطان أكثر انتشاراً بين الرجال في الولايات المتحدة، ويصاب به 6 من كل 10 رجال فوق سن الـ 60.

ومن خلال مشاركة 5 ملايين عضو فاعل، نجحت الشركة بجمع 600 مليون دولار وتمويل 1000 برنامج طبي وأكاديمي مختص بسرطان البروستات وسرطان الخصيتين والصحة الذهنية المتردية وقلة النشاط الجسدي. وتعتبر هذه الحركة أكبر ممول غير حكومي لأبحاث سرطان البروستات في العالم.

كيف نشأت هذه الحملة؟

تم تأسيس هذه الحملة في عام 2003 في أستراليا على يد 30 صديقا لزيادة الوعي وجمع التبرعات لمرضى سرطان البروستاتا، وسرطان الخصية، والصحة العقلية ولمنع الانتحار بين الرجال. وجاءت الحملة بعد وفاة عدة رجال نتيجة لإصابتهم بأمراض صحية خطيرة، كان من الممكن اكتشافها مبكرا ومعالجتها. وجاءت التسمية مشتقة من شهر نوفمبر موفمبر (مو من كلمة موستاش أو شارب باللغة الانجليزية)، واليوم هناك خمسة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم والعديد من البلدان يشاركون في هذا الشهر لزيادة الوعي الصحي عند الرجال.

القواعد العامة للمشاركة في حملة موفمبر

الالتزام

من المفترض على المشاركين التوقف عن استخدام ماكينة الحلاقة في الأول من نوفمبر.

لا لحى على الإطلاق

الهدف من الحملة هو إطالة شعر الشارب لخلق تساءل لدى الناس حول السبب وعندها ستشرح لهم أن السبب هو زيادة الوعي لضرورة الحصول على الكشف المبكر للرجال للأمراض المزمنة والخطيرة.

لا حلاقة، تشذيب فقط

كل ما عليك القيام به هو تشذيب الشارب والشعر الزائد حول الفك والذقن والرقبة، ولكن لا يمكنك حلاقة شعر الشارب.

دعم القضية بصدق

من المهم أن تقوم بدورك في هذه الحملة عن طريق التوعية ونشر فكرة الكشف المبكر بين الرجال وعدم التغاضي عن الاعراض والاشارات المرضية.

ماذا أفعل في موفمبر؟

جاء شهر موفمبر لهذا العام رافعاً لشعار "امنعوا وفاة الرجال بعمر مبكر"، أي ان هذا ما ستعنيه شوارب الرجال والشباب التي سيتم إطلاقها ابتدءاً من يوم غد واستمراراً لنهاية الشهر، من أجل التوعية بصحة الرجال.

بالطبع فإن جميع رجال العالم مطالبين في هذا الشهر بإطلاق شواربهم والحديث بالطبع عن السبب من وراء ذلك إلى جانب المشاركة في نشاطات رياضية، هذا الأمر بحد ذاته سيساعد الرجال في العيش حياة صحية أكثر طولاً وبعداً عن الأمراض حيث تأمل المؤسسة أن يتم تقليص أعداد الوفيات المبكرة بين الرجال حوالي 25% بحلول عام 2030.

بدوره اوضح مدير المؤسسة مارك هيدستروم Mark Hedstrom ان المطلوب من الرجال هو المشاركة في التوعية لهذا الشهر من خلال تغيير مظهرهم وإطلاق شواربهم، مما يحفز الاخرين على بدء المحادثات للاستفسار حول هذا الامر، بالتالي الحديث حول سرطان البروستاتا والخصية بالاضافة الى صحة الرجال النفسية.

حيث أكدت المؤسسة بأن الحالة الصحية الخاصة بالرجال تنحدر كثيرا واخذة بالتدهور، ويعود السبب بذلك الى التعقيدات الكثيرة التي يواجهونها ويضعونها امامهم كرجال، وتضم:

قلة الوعي حول القضايا الصحية التي يواجهها الرجال.

تجنب الرجال للحديث والنقاش عن صحتهم وكيف يشعرون.

التردد في اخذ القرارات المتعلقة بحياتهم عندما يواجهون مشاكل جسدية ونفسية.

انخراط الرجال في انشطة خطرة قد تهدد صحتهم.

الرجال يقومون بزيارة الطبيب بوتيرة اقل من النساء.

نتمنى لكل رجال العالم الصحة، وكل موفمبر وأنتم بألف خير.

ما هي أعراض سرطان الثدي عند الفتيات المراهقات؟

أعراض سرطان الثدي في سن العشرين

افضل وصفة لتكبير الثدي