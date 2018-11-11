موفمبر: شهر التوعية ضد سرطان البروستاتا والخصية

موفمبر

تتبنى مؤسسة موفمبر الأمريكية الخيرية "Movember Foundation" منذ عام 2004 حملة توعية عالمية بخصوص سرطان البروستاتا والخصية الذي يصيب الرجال "Prostate and testicular cancer"، حيث يحرص الرجال خلال شهر نوفمبر من كل عام على إطلاق شواربهم لإثارة التساؤلات وبالتالي زيادة التوعية بخصوص المرض ومحاربة انتشاره.

وبات هذا الحدث السنوي الأكثر بروزًا بالنسبة للرجال، وذلك لحثهم على زيادة نشر الوعي بينهم بالأمراض التي قد تكون الأكثر تأثيرًا على صحتهم.

لم يقتصر الأمر على التوعية بمرض سرطان البروستاتا فقط، ولكن التوعية كانت شاملة للتوعية من الانتحار وسرطان الخصية والعديد من الأمراض الأخرى الخطيرة، وكان الشعار الرئيسي لهذه الحملة هو إطالة الشارب، فهو يُعد رمز للحملة، وفق ما نشره موقع "سكاي نيوز".

والشارب بشكل عام هو مُعبر عن الرجل، وفي بعض البلدان، يُعتقد أن الشارب هو رمز الرجولة لدى الرجال، لذلك فإن الشارب خير تعبير عن الحملة التي أطلقها الرجال، وتخص توعية الرجال من أمراض السرطان الخطيرة، وذلك بحسب مؤسسة موفمبر، التي تدير الأمر برمته.

وتم إطلاق مصطلح موفمبر المُعبر عن الحملة بعد إطالة شواربهم لمجموعة من الأسباب الخيرية في أديلايد بأستراليا، بعد مرور 5 سنوات على إطلاق هذه الحملة، أطلقت حملة آخري لمجموعة منفصلة في ملبورن حدثًا يشابه هذا الأمر، ولكن بإطالة الشوارب في إطار التوعية من أمراض سرطان البروستاتا والاكتئاب، ونظرًا لأهمية الحدث وصداه، سرعان ما انتشر في أمريكا وأوروبا في 2007، وذلك عقب انتشاره في استراليا ونيوزيلندا، وفق ما نشره موقع "movembercom".