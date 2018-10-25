مومياء المارشميلو المخيف

مومياء المارشميلو المخيف طريقة ظريفة لتقديم حلوى المارشميلو للاطفال بطريقة جديدة ومختلفة..

المقادير :

كيس مارشميلو كبيرة الحجم

شوكولاتة بيضاء مذابة

شوكولاتة خام مذابة

عصا بلاستيكية

حلوى العيون

طريقة التحضير :

ترص كل ثلاث حبات من المارشميلو في عصا بلاستيكية.

تغمس حبات المارشميلو في الشوكولاتة البيضاء المذابة ثم توضع في صينية خبز مبطنة بورق الزبدة.

تكرر نفس الخطوات باستخدام الشوكولاتة الخام المذابة ثم توضع 2 حبة من حلوى العيون في الجزء الأعلى من رأس مومياء المارشميلو.

تترك الشوكولاتة لتجف تماماً.

توضع الشوكولاتة البيضاء المذابة في كيس صغير وتثقب من زاوية واحدة (ثقب صغير).

توزع الشوكولاتة البيضاء على سطح المارشميلو بشكل خطوط مائلة بداية من الجزء الأعلى حول العيون.

تترك الشوكولاتة لتجف تماماً.

تقدم حلوى المومياء في الهالوين.