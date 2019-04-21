تعرف على الوجبات الرئيسية التي تتناولها "ميرندا كير" يومياً لتحافظ على رشاقتها

تتمتع عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير Miranda Kerr بقوام لافت للنظر، على الرغم من كونها أم وامرأة عاملة.

تحافظ كير على وزنها من خلال اتباعها نظاماً غذائياً ليس بصارم بالضرورة، لكنه يحتوي على بروتينات عالية؛ ما يجعل من عملية حرق السعرات قائمة بقوة لديها.

كشفت عارضة الأزياء الشهيرة ميرندا كير عن النظام الغذائي الذي تتّبعه يومياً للحفاظ على جسمها الرشيق، إليكِ نظام ميرندا كير الغذائي والوجبات الرئيسية التي تتناولها يومياً لتحافظ على رشاقتها:

وجبة الفطور:

- مياه دافئة مع الليمون

- سموثي مكوّن من حليب اللوز، فاكهة الببايا الطازجة، السبانخ، التوت وزبدة اللوز.

- فطائر البانكايكس المصنوعة من البيض، دقيق الشوفان وموزة صغيرة.



وجبة الغداء:

- السلمون المطهو مع الثوم، الكركم وقطع الليمون الطازجة.

- سلطة من الجرجير، البراعم، خيار، القرنبيط البنفسجي والأفوكادو مع صلصة مصنوعة من زيت الزيتون، الليمون والقليل من خلّ التفاح.

وجبة العشاء:

- الدجاج المشوي مع البصل، الثوم، قطع الليمون الطازجة، الكركم وإكليل الجبل.

- سلطة من الملفوف، السبانخ، البقدونس، الخيار، الزيتون، جبنة الحلوم، بذور دوّار الشمس، الصنوبر والكرفس.

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