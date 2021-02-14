ميشيل أوباما تقدم برنامج طبخ للأطفال علي "نتفليكس"

أعلنت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، وزوجة الرئيس الأمريكى الأسبق، باراك أوباما عن تعاونها من جديد مع منصة الترفيه الأمريكية " نتفليكس" لتقديم برنامجاً للطبخ موجه خصيصاً للأطفال.

ونقلاً عن "موقع حلوة" ستكون السيدة أوباما مقدمة العرض والمنتج التنفيذى للبرنامج الذى يحمل أسم " Waffles and Mochi"، والذي سيكون متاحًا للبث ابتداءً من 16 مارس، علي منصة نتفليكس.

وقد كشفت السيدة الأولى، عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر عن سعادتها لتقديم هذا العرض المميز والقائم علي إسعاد الأطفال حول العالم.

وتابعت: " أنا متحمسة للعائلات والأطفال في كل مكان للانضمام إلينا في مغامراتنا، حيث نكتشف ونطبخ ونتناول طعامًا لذيذًا من جميع أنحاء العالم".

ويستهدف البرنامج في المقام الأول جمهورًا أصغر سنًا، وستظهر السيدة ميشيل في البرنامج على أنها مالكة متجر "سوبرماركت"، حيث سيتتبع البرنامج رحلة الثنائي وهما يحاولان أن يصبحا طهاة.

كما كشفت عملاق البث الأمريكي نتفليكس في بيان وصف العرض القادم، قائلة: "بمساعدة الوجوه الجديدة الودودة مثل مالكة السوبر ماركت، السيدة أوباما ، وعربة التسوق الطائرة السحرية كدليل لهم، ينطلق برنامج Waffles and Mochi في مغامرات، لأكتشاف وطبخ وتناول طعامًا لذيذًا من جميع أنحاء العالم جنبًا إلى جنب مع الطهاة المشهورين والطهاة العاديين والأطفال والمشاهير".

ويتماشى موضوع العرض بشكل وثيق مع حملة الرئيس أوباما "هيا بنا!" حملة الصحة العامة التي هدفت إلى الحد من سمنة الأطفال. وسيساعد هذا البرنامج العائلات على الوصول إلى الأطعمة الصحية وبأسعار معقولة وزيادة أنشطتهما البدنية.

يذكر أن، " Waffles and Mochi" هو مجرد واحد من العديد من المشاريع الإعلامية للسيدة الأولى. فقبل أيام كشف الرئيس باراك أوباما وزوجته ميشيل عن 6 مشاريع جديدة كجزء من صفقتهما متعددة السنوات مع نتفليكس، التى وقعها الزوجان في عام 2018، لإنتاج أفلام ومسلسلات والعروض التليفزيونية لنتفليكس.

وأعلن الزوجان أنهما سينتجان مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والأفلام الجديدة. كما أوضحا أيضًا؛ أنهما يعملان على 4 أفلام جديدة ومسلسلين تلفزيونيين؛ من بينها سلسلة أفلام وثائقية عن المتنزهات الوطنية وفيلم خيال علمي.

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