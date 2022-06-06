ميغان ماركل بفستان أبيض أنيق من تصميم ديور... شاهدوا صورها

تميزت ميغان ماركل Meghan Markle خلال مراسم احتفال الملكة إليزابيث الثانية باليوبيل البلاتيني بمناسبة مرور 70 عاماً على توليها عرش بريطانيا، باختيارها فستان محتشم باللون الأبيض قريب إلى المعطف مع حزام على الخصر من تصميم ديور.

وأكملت إطلالتها بارتداء حذاء باللون الأبيض كعب عالي، وقرطين مرصّعين بالأماس، وقفازين أبيضين، أما من الناحية الجمالية رفعت شعرها الجميل بدقة تحت قبعة باللون الأبيض عريضة حافتها مائلة، وأكملت جمالها بمكياج ناعم ناسب لون بشرتها وابتسامتها بقيت على وجهها.

إطلالة كيت ميدلتون في احتفال الملكة إليزابيث الثانية

كما عودتنا كيت ميدلتون kate middleton بأناقتها اللافتة، فقد ارتدت فستان موديل معطف باللون الأصفر البارد وجاء محدد على الخصر، واكملت أناقتها بوضع قبعة تميزت بتفاصيل زهرية، وحملت حقيبة وارتدت قفازات،أما بالنسبة للقفازات فقد وضعت أقراط متدلية من اللؤلؤ.

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