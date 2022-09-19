ميغان ماركل تختار اللؤلؤ لوداع الملكة إليزابيث شاركت ميغان ماركل في الوداع الأخير للملكة إليزابيث الثانية. حيث حضرت دوقة ساسكس البالغة من العمر 41 عامًا الجنازة الرسمية للملكة الراحلة في وستمنستر أبي بمفردها. ووصلت ميغان ماركل مرتديةً فستاناً أسود الرأس من تصميم ستيلا مكارتني ، التي صممت الفستان العلوي الذي ارتدته في حفل زفافها. كما ارتدت ماركل أيضًا قبعة سوداء عريضة الحواف من تصميم ستيفن جونز، وجوارب سوداء وكعب عال. وصففت شعرها على شكل كعكة أنيقة.

ميغان ماركل تختار اللؤلؤ لوداع الملكة إليزابيث

إطلالة رسمية بلمسات بريطانية

أما المجوهرات فكانت بسيطة جداً واقتصرت على أقراط صغيرة متدلية مصنوعة من اللؤلؤ والألماس التي أهدتها لها الملكة الراحلة خلال أول نزهة فردية معًا بعد زواج ماركل من الأمير هاري في عام 2018.

ميغان ماركل تختار اللؤلؤ لوداع الملكة إليزابيث

ما هي رمزية اللؤلؤ لدى العائلة المالكة؟

يعد ارتداء اللؤلؤ ، من عادات الحداد التي ظهرت لأول مرة في عصر الملكة فيكتوريا. حيث كانت ترتديهم مع ملابس باللون الأسود بعد وفاة زوجها الأمير ألبرت. ويُعتقد أن اللآلئ تمثل النقاء ، ولكنها تمثل الدموع أيضًا ، وقد واصلت العائلة المالكة البريطانية هذا التقليد.

بعد الجنازة ، من المتوقع أن تنضم ميغان إلى صوفي ، كونتيسة ويسيكس ، وهي زوجة نجل الملكة الأصغر ، الأمير إدوارد ، في سيارة خلف الموكب.

ميغان ماركل تختار اللؤلؤ لوداع الملكة إليزابيث

موكب الجنازة

ويشارك الأمير هاري في الموكب إلى جانب والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأكبر الأمير وليام. سيأخذ الموكب التابوت من وستمنستر إلى ويلينجتون آرك. من هناك سوف يسافر التابوت إلى وندسور القريبة ، إنجلترا ، في موكب إلى كنيسة سانت جورج ، وقلعة وندسور، مكان استراحة الملكة الأخير.

كان هاري وميغان منفصلين إلى حد ما عن العائلة المالكة منذ قرارهما التنحي كعضوين كبار ونقل عائلتهما إلى كاليفورنيا في عام 2020.

لكن منذ وفاة الملكة في وقت سابق من هذا الشهر ، تم رصدهم عدة مرات مع أفراد العائلة المالكة. دعا الأمير وليام هاري وميغان للانضمام إليه وإلى زوجته كيت ميدلتون خارج قلعة وندسور لتحية المعزين الأسبوع الماضي. كما انضم هاري وميغان إلى العائلة المالكة لاستلام نعش الملكة في قصر باكنغهام.

كان هاري جزءًا من موكب التابوت من قصر باكنغهام إلى قاعة وستمنستر ، والتقى ميغان في وستمنستر لخدمة استقبال نعش صاحبة الجلالة. يوم السبت ، وقف هاري إلى جانب ويليام وأبناء عمومتهم جميعًا في حراسة نعش الملكة في وقفة وداع مؤثرة.

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