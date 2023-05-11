تراود بعض الأسئلة الكثير من السيدات خاصة التي ترغب في حدوث حمل، وتنتظر موعد الدورة بفارغ الصبر لإجراء تحليل الحمل، ومن أحد الأسئلة المنتشرة بين السيدات، مين عملت اختبار حمل قبل الدورة بيوم؟ فهل من الممكن أن يظهر الحمل قبل موعد الدورة، وهل من الممكن أن تخطئ نتيجة الاختبار؟، هذا ما سنتعرف عليه في السطور القليلة القادمة.

هل يعطي اختبار الحمل قبل الدورة بيوم نتائج مضمونة؟

قد تتعجل بعض السيدات التي تنتظر بفارغ الصبر أن تصبح أمًا، لذا إذا شعرت ببعض أعراض الحمل، لا تنتظر موعد الدورة وتقوم بعمل اختبار الحمل قبل موعد نزول الدورة بيوم، وقد تسأل إحدى صديقاتها عن تجاربهن حيال هذا الأمر وتطرح عليهن العديد من الأسئلة منها: مين عملت تحليل حمل قبل الدورة بيوم؟ أو ما هي أعراض الحمل قبل الدورة بيوم؟ وغير ذلك من التساؤلات؛ ومن الممكن أن يكون اختبار الحمل إيجابي وذلك يعتمد على مدى حساسية الاختبار، إذ تختلف حساسية اختبار الحمل من منتج لآخر ومن شركة لآخري، ويعتمد أيضًا على إفراز الجسم هرمون الحمل، لكن إذا ظهر التحليل سلبي وبعد عدة أيام لم تنزل الدورة بعد يفضل الانتظار حتى مرور أسبوع على موعد الدورة وإعادة التحليل أو الذهاب للطبيب للاطمئنان والتأكد من وجود حمل.

هل يظهر الحمل في الاختبار المنزلي قبل الدورة بيوم؟

يعد أحد طرق معرفة الحمل هي الاختبارات الحمل المنزلية بأنواعها، وتحليل الدم، ومن أكثر الأسئلة شيوعًا بين السيدات على منصات التواصل الاجتماعي يكون مين عملت فحص حمل قبل الدورة بيوم؟ وهل يخطئ اختبار الحمل قبل الدورة بيوم؟ قبل الرد على هذه الأسئلة لابد من أن نتعرف على بعض الأشياء التي تخص الدورة وأعراض الحمل لتفرقن بين أعراض الحمل والدورة الشهرية، فتحدث الدورة الشهرية عند معظم الفتيات كل 28 يوم، وفي هذه الحالة تكون منتظمة، وتتراوح فترة الدورة من 4 إلى 7 أيام، وتشعر السيدات بالكثير من الآلام خلال فترة ما قبل الحيض وتتشابه أعراض هذه الفترة مع أعراض الحمل، لكن قد تتوقف هذه الأعراض بمجرد نزول الدورة أو فور انتهائها، لكن قد تستمر هذه الأعراض في حالة حدوث الحمل، وقد تكون هناك بعض أعراض الحمل المختلفة عن أعراض الدورة ومن هذه الأعراض:

الشعور بالقيء خاصة غثيان الصباح.

ارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعتاد.

انتفاخ وتورم الثدي.

الرغبة في تناول بعض الأطعمة.

النفور من بعض الروائح والأطعمة.

التقلبات المزاجية.

الشعور بالإجهاد العام للجسم.

نزول بعض الإفرازات المهبلية.

الشعور بانتفاخ والآم في البطن.

الآم أسفل الظهر.

الرغبة في التبول بكثرة.

الموعد المناسب لإجراء اختبار الحمل

يعد السؤال الذي ترغب الكثير من السيدات في معرفة الإجابة عليه مين عملت اختبار حمل قبل الدورة بيوم، لكن لا يمكن الجزم بأن هذا الاختبار قد يكون دقيق ونتيجته مضمونة، إذ يعد الوقت المثالي لإجراء اختبار الحمل في البول بعد مرور حوالي أسبوع من موعد الدورة الشهرية، في الصباح الباكر فور الاستيقاظ، كما يفضل إجراء اختبار الدَّم بدلاً من البول خاصة في الأيام الأولي من موعد الدورة لأنه يعد أكثر دِقَّة.

أنواع اختبارات الحمل

هناك أكثر من نوع لاختبارات الحمل فمنها المنزلية ومنها التي يتم إجراءها في معمل التحاليل، ردًا على السؤال الشائع مين عملت اختبار حمل قبل الدورة بيوم، يمكننا القول بأن اختبار الدم في هذه الحالة يعد الأكثر دقة للحصول على نتيجة مضمونة وموثوق بها، إذ تختلف أنواع اختبارات الحمل فمنها:

الاختبارات المنزلية

يفضل استخدام اختبارات الحمل المنزلية بعد مرور حوالي 10 أيام على تاريخ انقطاع الدورة الشهرية، كما يفضل استخدامها في الصباح الباكر فور الاستيقاظ، لأنه الوقت المثالي لارتفاع هرمون الحمل، بينما إجراء الاختبار في المساء قد لا يكون دقيقًا لأن البول قد يكون خفيفًا نتيجة تناول كميات كبيرة من المياه أو تناول بعض الأدوية.

اختبار الدم للحمل (HCG)

يوجد نوعان من اختبارات الدم؛ الأول يتم بواسطة أخذ عينة من دم السيدة وفحصها للكشف والتأكد من وجود هرمونات الحمل في الدم، ويمكن القيام بهذا التحليل قبل موعد الدورة بيوم عند وجود أعراض الحمل، بينما النوع الآخر هو تحليل الدم الرقمي ويوضح هذا الاختبار نسبة وجود الحمل في الدم، ويكشف الحمل الضعيف والحمل خارج الرحم أيضًا، بالرغم من ان هذا النوع يستغرق وقتًا أطول في الحصول على النتائج بعكس اختبار البول، إلا إنه أدق وأكثر ثقة.

يمكننا القول بأنه ردًا على السؤال الشائع بين السيدات مين عملت اختبار حمل قبل الدورة بيوم وطلعت حامل؟ يختلف من سيدة لأخري، إذ يتحدد ذلك بناءً على هرمونات الحمل عند كل سيدة، وكذلك على نوع التحليل، لذا لا يمكن بأن نجزم بأن النتيجة تكون مضمونة وموثوق بها عن كافة السيدات، لذا يعد أفضل طريقة للتأكد من أنه قد تم الاختبار بطريقة مضمونة هي التوجه إلى الطبيب للاطمئنان.