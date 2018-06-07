امتازت مكياج مي عز الدين بطلة مسلسل "رسايل" بصور مكياجها بأنه قوي

ظهرت النجمة المصرية مي عز الدين بمكياج قوي في معظم اطلالتها خلال مسلسل رسايل لهذا الموسم، وكانت الإطلالة لافتة على صعيد ارتداء مي الحجاب للمرة الأولى.

المسلسل يدور حول حادث ضخم تتعرض له بطلة العمل مى عز الدين والتى تجسد شخصية "هالة بديع"، سيدة منزل ومتزوجة من مهندس البترول يجسد دوره خالد سليم، تتعرض لحادث ومع تصاعد الأحداث يتحول هذا الحادث إلى "أحلام حقيقية"، على هيئة رسائل تراها البطلة فى نومها ، مما يعرضها لـ "كوابيس"، كما دائما تتعرض لأزمات مع زوجها "طارق" مهندس البترول.

امتازت مكياج مي عز الدين بطلة مسلسل "رسايل" بصور مكياجها بأنه قوي وعصري الذي ظهرت فيه عبر المسلسل كذلك تناقل رواد ومتابعي مسلسل رسايل صور مكياج مي عز الدين على انستقرام والتي حصدت الكثير من المشاهدات والإعجابات.

شاهدوا أجمل صور مكياج بطلة مسلسل "رسايل" مي عز الدين:

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