تستمتع المرأة بشهور حملها، فهي رحلة سعيدة، وممتعة، ومحفوفة بالقلق والاضطراب والوهن والألم، فالمرأة الحامل تترقب كل علامة أو إشارة كي تطمئن على سلامة جنينها، وما إن تصل للشهر التاسع حتى تزداد مشاعر الخوف والترقب لاقتراب موعد الولادة، ولازدياد المضاعفات من صعوبة في النوم والتنفس، وثقل في حركة الجنين ونبض قوي في البطن للحامل في الشهر التاسع وكثرة التبول وألم في المعدة والمفاصل، لذلك سوف نستعرض في المقال التالي أهم مضاعفات وأسباب الحركة التي تشعر بها الحامل في شهور حملها وخاصة في الشهر التاسع.

تكون الجنين في الشهر التاسع

بداية يجب معرفة بعض المعلومات عن الجنين في الشهر التاسع كالطول والوزن والحركة واكتمال الأعضاء، فالجنين بهذا الشهر يبلغ طوله حوالي 50 سم أما الوزن الطبيعي فيكون بين 2 إلى 4 كيلو غرام تقريباً؛ ويتابع الجنين نموه في هذا الشهر، ويكون قادراً على تمييز الأصوات والشعور بالإضاءة والملمس، وبإمكانه أيضاً إغلاق يديه والإمساك بالأشياء وإغلاق عينيه وتكون وظائفه الحيوية مكتملة حتى الرئتين تقريباً يكتمل نموهما.

أما وضعيته فيكون بإمكانه السباحة داخل الرحم والتحرك كيفما يشاء إلى أن يصل إلى الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل يتجهز الجنين للانقلاب بشكل عكسي حتى يصبح رأسه متجهاً للأسفل كي يتهيأ للولادة، ولكن في بعض الحالات يغير الجنين اتجاهه حتى في وقت المخاض.

أسباب وجود نبض قوي في البطن للحامل في الشهر التاسع

كثيراً ما تشعر المرأة الحامل بنبض في بطنها وتتراوح شدة قوته حسب شهر حملها، إلا أن هذا الشعور يزداد كثيراً في الشهور الأخيرة، وكثيراً ما تتساءل النساء عن نبض قوي في البطن للحامل في الشهر التاسع، ونستطيع أن نرجع أمر النبض إلى الشريان الأورطي الموجود أسفل البطن، حيث يكون هذا النبض فيه بسبب ازدياد تدفق وضخ الدم القادم من قلب المرأة الحامل فيصبح النبض واضح جداً فيه.

تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا داعي للفزع وأن هذا النبض حتماً هو ليس نبض قلب جنينها على الإطلاق، بل هو نبض الدم المتدفق من الأم لأن هذه الدماء هي المسؤولة عن تغذية الجنين وتأمين ما يلزمه من عناصر غذائية أساسية وكافية، فهذا العرض يعد من الأعراض الطبيعية جداً، ويعد مؤشراً سليماً لحملها إلا أنه لا ضير من استشارة طبيبها أو اللجوء إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي إذا أحست بألم غير محتمل، أو غير طبيعي في منطقة البطن.

الشعور بالنبض في الجهة اليسرى من بطن الحامل

يكثر الشعور بحركة الجنين في الشهر التاسع وخاصة الإحساس في نبض في البطن جهة اليسار للحامل في الشهر التاسع وهذا الشعور ينتاب الكثير من النساء، ويرجح سببه إلى حركة واتجاه الجنين فمن الممكن أن يكون الجنين متكئاً على الجهة اليسرى من جدار الرحم، وعزا بعض الأطباء الأمر إلى الحازوقة التي تصيب الجنين وهو في رحم أمه، حيث تصيبه حين يكون رأسه مائلا نحو الجهة اليسرى مما يعطيها شعور بوجود النبض المنتظم في هذه الجهة.

ومن الممكن أن تشعر المرأة بنفس النبض في الجهة اليمنى بعض الأحيان، لكن هذا أمر طبيعي جداً ولا يستدعي القلق، لكن ربما عليها أن تغير اتجاه جلوسها، أو نومها.

هل يعتبر الشعور بنبض في البطن أمر خطير

يصبح أمر نبض قوي في البطن للحامل في الشهر التاسع خطيراً إذا كانت شدته قوية جداً، ومؤلمة بالنسبة للمرأة وإذا كان عدد النبضات متزايداً فمن الممكن أن يكون هذا دليل على أنر خطير، فقد تكون حركة الجنين الشديدة إشارة إلى عدم راحته، أو حاجته إلى أمر معين، لذلك يستوجب على المرأة الحامل زيارة طبيبها المشرف على حملها في الحال.

الخطورة في الشهر التاسع

ها قد بدأت رحلة الحمل بالانتهاء، وشارف المشوار العظيم على نهايته، وفي هذه المرحلة يصبح اهتمام الحامل مركزاً على أمر واحد فقط هو عملية الولادة وسلامة جنينها، إلا أن كابوس فقدان الجنين وموته في الرحم قبل الولادة هو الأكثر رعباً بالنسبة إلى كل سيدة حامل، فما هي علامات الخطر، أو علامات فقدان الجنين وموته في الرحم قبل الولادة؟

مع الأسف، ففي كثير من الأحيان لا تظهر أي علامة سريرية لموت الجنين بل يكتشف أمر موته أثناء الزيارة الدورية للطبيب، حيث يكشف موته خلال التصوير عبر الموجات الصوتية، لكن قد تلحظ المرأة بعض العلامات مثل:

1- الإحساس بآلام شبيهة بآلام المخاض.

2- نزيف شديد ويكون على شكل كتل دم متجلطة.

3- توقف حركة الجنين.

4- ارتفاع في درجة حرارة جسم المرأة.

5- صداع قوي وغثيان.

6- إسهال شديد، والشعور بالدوخة والدوار.

ما هي أعراض الحمل في الشهر التاسع

غالباً ما تعاني السيدات في هذا الشهر للكثير من المتاعب المزعجة، وهناك الكثير من الأعراض ومنها ما يدل على اقتراب المخاض والولادة، لذلك على السيدة الحامل أن تكون حذرة ودائمة المتابعة عند طبيبها الخاص، ويمكن أن نشمل بعض هذه الأعراض في البنود التالية:

ألم متقطع أسفل ظهر المرأة الحامل.

الضغط الشديد في منطقة الحوض بسبب نمو الجنين وازدياد حركته ووزنه.

صعوبة الاستلقاء والنوم.

الإمساك.

التقلصات الشديدة ونبض قوي في البطن للحامل في الشهر التاسع.

الشعور بالرغبة في القيء بسبب الضغط على المعدة.

اتساع في عنق الرحم.

التبول المتكرر.

اضطراب الشهية، فقد تزداد أو تقل بشكل كبير وملحوظ.

التعب والإرهاق الشديدين.

ماهي مسببات موت الجنين في الشهر التاسع

1- بذل مجهود قوي، والقيام بالأعمال الشاقة.

2- التفاف الحبل السري حول عنق الجنين مما يؤدي إلى اختناقه.

3- عدم اكتفاء الجنين بكمية الأكسجين التي تصله.

4- انخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه الشديد الذي يتسبب بالتسمم الحملي، ويؤدي إلى موت الجنين وتعاني من هذه العوارض المرأة المصابة بأمراض القلب، أو السكري.

5- التغذية السيئة أثناء فترة الحمل، والإصابة بفقر الدم.

6- الأورام الليفية التي تصيب الرحم سواء كانت حميدة أو خبيثة.

7- ضعف عنق الرحم.

8- فقدان السائل الأمينوسي الذي يحمي الجنين.

9- كثافة الدم وتجلطه، ينصح بتناول الأسبرين وفق استشارة الطبيب في هذه الحالة.

10- الإصابة بالفيروسات أو العدوى البكتيرية التي تصيب المشيمة وتهددها.

11- الالتهابات الشديدة.

12- انفصال المشيمة.

أهم النصائح لتفادي موت الجنين

من أهم النصائح التي يمكن أن تنقذ الجنين، وباستطاعة المرأة التقيد بها:

الحرص على التغذية الجيدة وتناول المكملات الغذائية.

تجنب الأعمال المنزلية المرهقة والشاقة.

تجنب الانفعال والعصبية.

عدم النوم من جهة واحدة كي لا يلتف الحبل السري حول الجنين.

عدم الانحناء والضغط نحو الأسفل.

مراجعة الطبيب المشرف على الحمل أسبوعياً للتأكد من سلامة الجنين والمشيمة.

كيفية اهتمام المرأة بجنينها في الشهر التاسع

عزيزتي الأم إن جنينك في هذه المرحلة قد أصبح طفلا مكتملا، لذلك لابد من الاعتناء به بشكل مضاعف، احرصي في هذه المرحلة على ارتداء الملابس المريحة الفضفاضة، والأحذية الطبية غير العالية وابتعدي قدر الإمكان عن تناول المشروبات الكحولية، والمنبهات، وتجنبي الإكثار من الملح أو السكر، أو المأكولات الدسمة، والوجبات السريعة.

احرصي على نيل ساعات كافية من النوم، وبوضعيات سليمة، ولا تكثري من السهر، وامتنعي تماماً من تناول الأدوية المهدئة أو أي نوع من العقاقير دون استشارة الطبيب حرصاً على سلامتك، وسلامة جنينك.

في نهاية المقال نتمنى أن نكون قد وضحنا سبب وجود نبض قوي في البطن للحامل في الشهر التاسع وان نكون قد قدمنا النصائح الكافية المفيدة للمرأة التي أوشكت على الولادة متمنيين السلامة لجميع السيدات.