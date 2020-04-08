نجاح أردني مميز..  أول شرائح فحص كورونا محلية الصنع‎

كشفت جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية، عن نجاح تجربة "أول شرائح فحص كورونا أردنية"، وعلى مستوى المنطقة كاملة.

وقال الجمعية في بيان لها، وصل رؤيا نسخة منه، إنه جرى تطوير هذه الشرائح "بأيدي خبراء أردنيين من المهندسين الوراثيين وبكلف بسيطة وبميزات تفوق الكتات العالمية ".

وأشارت إلى أنه تم تجربة ام الثلاثاء أول كت فحص أردني والأول على مستوى المنطقة كاملاً لفيروس كورونا تحت اسم jo cov19 في المختبرات المركزية لوزارة الصحة.

وأكد أن هذا الكت قد نجح واستطاع ان يختصر مدة الفحص إلى الربع مع إظهار نتائج دقيقة حيث ان دول العالم حالياً تدخل في أزمة شح وانقطاع كتات الفحص من المصدر.

وتاليا نص البيان:

بكل فخر وأعتزاز نعلن انه اليوم وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً تم تجربة اول كت فحص اردني والأول على مستوى المنطقة كاملاً لفايروس كورونا تحت اسم jo cov19 في المختبرات المركزية لوزارة الصحة تحت إشراف مديرة المختبرات المركزية نعلن والحمدلله ان هذا الكت قد نجح واستطاع ان يختصر مدة الفحص إلى الربع مع إظهار نتائج دقيقة حيث ان دول العالم حالياً تدخل في أزمة شح وانقطاع كتات الفحص من المصدر وتهدي جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية هذا السبق الدولي لسيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين الداعمين للأبداع والشباب الأردني ولكل الكوادر الطبيعة خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجائحة العالمية

تم تطوير هذا الكت ب أيدي خبراء اردنيين من المهندسين الوراثيين وبكلف بسيطة وبميزات تفوق الكتات العالمية

وتشكر جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية فريق خبرائها المكون من د. حازم حداد و د. وليد الزيود وفريقهم البحثي اصحاب هذا الاكتشاف

وتضع جمعية المهندسين الوراثيين هذا الاكتشاف وفريقها اصحاب الخبرات تحت تصرف وزارة الصحة للأستفادة من هذا الاكتشاف حيث سيسمح هذا الكت ب اجراء 10اضعاف الفحوصات المنجزة في وزارة الصحة حالياً وسيمكن الوزارة من إنجاز مقترح الجمعية حول المختبر المتنقل الذي سيرافق فرق التقصي الوبائي حيث ان الجمعية قد طورت تصميم للمختبر المتنقل وعلى استعداد لتطبيقه على ارض الواقع ليكون اول مختبر متنقل يستخدم بجائحة كورونا على مستوى العالم

وتمتلك الجمعية فريق اخر يعمل على تطوير آلية العلاج من خلال بلازما الدم للأشخاص المتعافيين وستعلن عن تفاصيله قريباً، وقد أعلنت الجمعية ان اي تنسيق دولي للأستفادة من هذا الاكتشاف سيكون من خلال وزارة الصحة الأردنية بالتنسيق مع الجمعية، ونشكر الصحفي جهاد ابو بيدر الذي تبنى الاكتشاف وأوصله للمسؤولين، وبهذا ستكون الأردن صاحبة سبق دولي على هذا الصعيد ب أيدي ابناءها من المهندسين الوراثيين.

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