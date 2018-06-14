جميلة البوابة: أفضل الطرق الفعالة لعلاج ندب حب الشباب

أفضل الطرق الفعالة لعلاج ندب حب الشباب

التعامل مع حب الشباب شيء والتعامل مع الآثار أو الندب التي يتركها حب الشباب شيء آخر. حتى لو تمكنت من علاج حب الشباب ، يمكن أن يستغرق علاج الندوب المزعجة الكثير من الوقت. لتسريع عملية الشفاء ، اتبع هذه الخطوات وقل وداعا لندبات حب الشباب:

استعمال الكريم الواقي من اشعة الشمس

مع التعرض لأشعة الشمس ، يمكن أن تصبح علامات حب الشباب عنيدة. تأكد من استخدام كريم فعال لتجنب البقع الدائمة. الندبة الجديدة عرضة لمزيد من أضرار أشعة الشمس. بدون حماية من أشعة الشمس يمكن للون الندبة أن يتحول بسرعة الى اللون البني.

استثمر في منتجات العناية بالبشرة

ابحث عن منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على (حمض ألفا هيدروكسي) ، حمض الجليكوليك ، (حمض بيتا هيدروكسي) وحمض الساليسيليك. من المنظفات إلى المقشر ، سيساعد الاستخدام المنتظم لهذه المكونات على تجديد شبابك واخفاء تلك الندوب العنيدة.

التركيز على فيتامين C

حمض الأسكوربيك ، فيتامين C يمكن أن يصنع المعجزات لتحسين البشرة. فهو يساعد على مكافحة الجزيئات الحرة ويخفي البقع الصبغية على الجلد. يمكنك البحث عن مصل عالي التركيز أو حتى محاولة صنع مصل فيتامين C في المنزل.

زيارة طبيب امراض جلدية

إذا كنت تتعامل مع ندب عنيدة ولا يبدو أن أي شيء يعمل ، استشر طبيب الأمراض الجلدية. هناك العديد من العلاجات مثل Intense Pulsed Light (IPL)، و microdermabrasion و التقشير الكيميائي ، والتي تعرف قدرتها على إزالة الندب. اعتمادا على شدة الندبة ، يمكنك اختيار العلاج والتخلص من الندوب.