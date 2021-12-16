نزول الدورة الشهرية باللون الاسود، ما هي الأسباب؟

نزول الدورة الشهرية باللون الأسود يدل على بقايا دم من الدورة الشهرية الأخيرة، ينظف المهبل نفسه، وكلما طال الدم في الرحم أصبح لونه أكثر قاتمة، ويمكن أن يشير الدم الأسود إلى انسداد في داخل المهبل ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للانسداد المهبلي إفرازات كريهة الرائحة، صعوبة في التبول، التورم في المهبل أو حوله أو الحكة.

اسباب نزول دم اسود بعد الدورة الشهرية

مع اقتراب انتهاء الدورة الشهرية يترك الدم الجسم ببطء أكثر ويكون لدى الدم وقت للأكسدة، مما يجعله يتحول إلى ألوان قاتمة مثل اللون الأسود فهو مجرد علامة على أنه دم أقدم وكان داخل جسمك فترة أطول قليلًا.

وهناك بعض من النساء يظهر بعد دورتها الشهرية اللون الأسود وبعضها الآخر لا يظهر ومن الطبيعي أن يستمر نزول الدم الأسود لمدة تصل إلى يومين فإذا استمر أكثر يفضل استشارة الطبيب.

طرق علاج نزول دم اسود بعد الدورة الشهرية

يجب التخلص من الأشياء الموجودة في المهبل عن طريق الذهاب إلى الطبيب.

معالجة مرض التهاب الحوض من خلال المضادات الحيوية

إذا كنتِ متزوجة يجب ممارسة الجنس بطريقة آمنة.

إجراء الإشعاع أو عملية جراحية أو الكيماوي لعلاج مرض سرطان عنق الرحم.

أسباب نزول دم الدورة الشهرية على شكل كتل

عيوب الرحم

الأورام الليفية

بطانة الرحم

الأورام السرطانية في الرحم

بطانة الرحم المهاجرة

الإجهاض

أسباب قلة نزول دم الدورة الشهرية

الرضاعة الطبيعية

استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية

العمر

خلل في مستوى الهرمونات

الإصابة بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات

مشاكل في الأعضاء التناسلية.

تخفيف الوزن قد يؤثر على الدورة الشهرية

فقدان شخص عزيز أو ضغوط العمل أو حياتك المنزلية

أعشاب تنزل الدورة الشهرية بسرعة

الزنجبيل لتنزيل الدورة الشهرية بسرعة

الزنجبيل يساعد على تخفيف الام وتشنجات الدورة الشهرية بسبب احتوائه على مواد تتمتع بخواص طبيعية مقاومة للالتهاب ومسكنة للالام.

القرفة لتنزيل الدورة الشهرية بسرعة

القرفة تساعد على تنظيم الدورة الشهرية خاصة لمن يعاني من متلازمة المبيض متعددة الكيسات (PCOS)، إذ وجدت إحدى الدراسات أن منح مجموعة من النساء كمية معينة من القرفة بشكل يومي وعلى مدى عدة أشهر قد ساعد على زيادة عدد دورات الحيض لديهن خلال هذه الفترة وجعلها أكثر انتظامًا.

اليانسون لتنزيل الدورة الشهرية بسرعة

من فوائد اليانسون إدرار الطمث المحتبس، وايضاً تحسين المزاج العام، ويساعدها على الاسترخاء، والشعور بالهدوء، ويحد من عصبيتها، وتخفيف التقلصات والمغص في البطن خلال فترة الدورة الشهرية، ويمنع الشعور بالغثيان خلالها.

الحلبة لتنزيل الدورة الشهرية بسرعة

من فوائد الحلبة أنها تتمتع بخصائص مضادة للإلتهابات ومسكنة للالام، وتقلل الشعور بالتعب، والصداع، والغثيان، ونقص الطاقة، والإغماء، وبالتالي فإن بذور الحلبة قد تقلل من شدة عسر الطمث لدى المرأة.

خلطات طبيعية لإنزال الدورة الشهرية قبل موعدها بيومين

شاي الزنجبيل

يساعد هذا الشاي على إنزال الدورة الشهرية في غضون أيام. يمكنك تناول ما يعادل فنجانين إن كانت صحتك تسمح بذلك، مع الإشارة إلى أن الإفراط في تناول هذا الشاي قد يُسبَب الأرق والهبات الساخنة عند البعض.

القرفة

القرفة تساعد في إنزال الدورة الشهرية، ويمكنك تناوله مع الحليب أو بدونه بمقدار كوبين يومياً.

فيتامين "سي"

فيتامين "سي" يساعد في إنتاج هرمون الإستروجين الذي يعمل بدوره على بناء بطانة الرحم، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى سرعة نزول الدورة الشهرية.

شاي البقدونس

شاي البقدونس فَعالٌ أيضاً في إنزال الدورة الشهرية، وذلك بغليه وتناوله حوالي 3 مرات يومياً.

الكرفس

تساعد عيدان وأوراق الكرفس على تحفيز تقلَات الرحم وتحسين تدفَق الدم في الحوض والرحم، ما يؤدي إلى نزول الدورة الشهرية.

البابايا والقرع والجزر

هذه الخضروات الغنية بالكاروتين تساعد أيضاً في إنزال الدورة الشهرية.

عصير القصب

يمكنك مزجه مع ملعقة صغيرة من كلَ من الزنجبيل والكركم وشربه على الريق صباحاً، للمساعدة في إنزال الدورة الشهرية.

هذه الأشياء ابتعدي عنها خلال أيام الدورة الشهرية

تناول الوجبات السريعة والمأكولات الجاهزة

تناول الأسبرين

حمل الأغراض الثقيلة

الإكثار من العمل وعدم الحصول على قسطٍ كافٍ من الراحة

الإكثار من الحمضيات كالليمون الحامض والبرتقال

8 مشروبات تنزل الدورة الشهرية بسرعة وبدون ألم

فوائد اليانسون للدورة الشهرية