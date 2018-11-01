فوائد اليانسون للدورة الشهرية

اليانسون يعمل على إدرار الطمث المحتبس

اليانسون يحتوي على الزّيوت الأساسية (الطيّارة)، من أجل نكهته، ولعلاج تقلُّصات الجهاز الهضميّ، والمُساعدة في الهضم، وطارد للغازات، كما أنّ استعماله من قِبَل المُرضعات يزيد من إنتاج الحليب، ويُريح الأطفال الرُضَّع من المشاكل الهضميّة، كما أنّه يُستعمل في العديد من الصّناعات الغذائيّة.

بينت الدراسات الحديثة أنّ لليانسون منفعة كبيرة في موضوع الدورة الشهرية لدى المرأة، حيث إن اليانسون يحتوي على هرمون الإستروجين الأنثوي الذي يقوم بما يأتي:

1- إدرار الطمث المحتبس.

2- تحسين المزاج العام للمرأة خلال الطمث، ويساعدها على الاسترخاء، والشعور بالهدوء، ويحد من عصبيتها.

3- تخفيف التقلصات والمغص في البطن خلال فترة الدورة الشهرية، ويمنع الشعور بالغثيان خلالها.

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