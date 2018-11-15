الحظ هو أمر يحدث مع الشخص ويكون خارجاً عن سيطرته

الحظ هو أمر يحدث مع الشخص ويكون خارجاً عن سيطرته أو نيّته أو الأمر الذي كان يعمل عليه، وتختلف وجهات النظر بالنسبة للحظ فهناك من يعتبره أمراً موصولاً بالعشوائية وهناك من يعتبره مرتبطاً بالتفسيرات المتعلقة بالإيمان والخرافة، وهنا في هذا المقال جمعتُ لكم أقوالاً جميلة تصف الحظ السيئ والجيّد.

السنة الجديدة هي حقيبة من المفاجآت وآفاق النمو بالنسبة لنا جميعاً مع تنبؤات في حياتك الشخصية والمهنية، طموح كبير لجعل أحلامك المهنية تتحقق، لتكون قادر على تحقيق أهدافك، للبحث عن الانسجام والحب والكثير من الأحلام وما ينبغي أن يكون في العام المقبل، وها هي سنة 2019 على الأبواب ومنا من ينتظرها بفارغ الصبر ومنا من هو مستمتع مع سنة 2018.

تعرف على نسبة حظ كل برج لسنة 2019:

نسبة حظ برج الحمل: 89%

يتميّز مواليد برج الحمل بالعديد من الصفات التي تظهر جليّة في شخصياتهم و تعاملاتهم، فالحمل يتميّز بالطفولة و الذاتيّة بشكل كبير، حيث تعد شخصية الحمل ميالة إلى حب المغامرة والتشويق رغبة في إرضاء الذات، ويرجع ذلك إلى الطفوليّة التي تميّزه، ويميل إلى أن يكون دائماً مركز الإنتباه لذا قد يميل إلى التحدّث كثيراً، والحمل يقول كل ما يفكر فيه بحماس، وقد يندم بسبب بعض ما قال في فورة حماسه التي تصاحبه دائماً و تجعله ميّال إلى تحقيق أحلامه بسرعة ودون تروّي، ويصاحب ذلك الصخب الذي يصنعه الحمل دائماً قلب طيب ويميل إلى السذاجة في أحيان كثيرة ، حيث يتميز مواليد برج الحمل بالغضب السريع على أشياء صغيرة، والمساحة بشكل سريع أيضاً دون وجود رواسب أو ضغائن، يصحب ذلك إيثار على النفس يظهر للجميع سواء الأهل أو الأصدقاء وحتى الغرباء، تصاحب شخصية مواليد برج الحمل ذكاء حاد يظهر في العديد من المواقف، وقدرة على التحمّل والتفكير في النجاح وعدم الإستسلام للفشل، بالإضافة إلى الإقدام والمغامرة في القيام بمشاريع كبيرة قد تكون أكبر من إمكانياته، كذلك لا يميل الحمل إلى الإهتمام بالتفاصيل الصغيرة .

نسبة حظ برج الثور: 50%

يعتبر مولود برج الثور من الشخصيات القويّة، حيث يمكن الاعتماد عليه، ويفضل الأشياء الجذابة والملفتة، وتعتبر حاسة اللمس لديه قويّة جداً، بالمقارنة مع باقي الحواس، بالإضافة إلى أنها أكثر الحواس المهمة لديه، حيث يتأثر بها بشكلٍ كبير، وهو شخص معتدل وجدي، وهذا ما يجعله مصدر ثقة، وهناك بعض الأشخاص يرونه مشاغباً، ولكن هو في الواقع صارم وحاسم، ويفضل أن يقوم بالأمور بنفسه، وهو مبتكر بطبعه.

نسبة حظ برج الجوزاء: 10%

مولود برج الجوزاء شخص ذكي و لماح و سريع البديهة إلى أقصى درجة ، و يضاف إلى ذلك أنه كثيرالحركة فيستطيع توظيف ذكاؤه و سرعة بديهته في العمل السريع و انجاز الأمور بدقة، ورغم أنه لا يستطيع تحديد ماذا يريد أو كيف يتصرف بسهولة لأنه يفكر في العديد من الأشياء في وقت واحد ، إلا أنّه غالباً ما يصل إلى أفضل و أسهل الحلول في اللحظات الأخيرة . وهو سريع التعلم و يستفيد من خبراته و خبرات الآخرين التي يكتسبها بسرعة و مهارة، ربما على العكس من عدم اتفاقه مع الأنظمة التعليمية التي تحتم عليه الإلتزام بأشياء تحد من حرية تفكيره و تمنعه عن الإستكشاف و اكتساب الخبرة . و هو متحدث لبق لديه طلاقة في الحديث وأسلوب قادر على الإقناع لأغلب الأشخاص ، وإذا أراد الكذب يمكنه فعل ذلك بكل سهولة، ولكن بسبب التوتر الذي يعيش فيه مولود برج الجوزاء فإنه يصاب بإضطرابات النوم التي تتفاوت بين الأرق و النوم لفترات طويلة .

نسبة حظ برج السرطان: 47%

يعتبر برج السرطان من مجموعة الأبراج المائية التي تضمّ أيضاً برجي العقرب والحوت، ويضمّ برج السرطان مواليد الفترة من 22 حزيران إلى 22 تموز، ومواليد هذا البرج كباقي مواليد الأبراج المائية؛ فهم متقلّبو المزاج وطبعهم حاد، لكن يتميّز مواليد برج السرطان بتأثرهم بالقمر، الذي يمنحهم مزيداً من الرقة والمزاجية والشخصية المتقلبة، والعاطفة المشتعلة.

نسبة حظ برج الأسد: 100%

الصفات العامّة التي يمتاز بها برج الأسد، فهو ملفت للأنظار أينما كان، له جاذبية خاصّة به، فثقته بنفسه وحماسته تجذب الكثير إليه. من نقاط قوته أنه مبدع، وعاطفي، كما أنه سخيّ، وإيجابي. يمتلك الأسد شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّم، ويعتمد أسلوب الدبلوماسية في تصرفاته، ويتمتّع بحسٍ عالٍ من المسؤولية. أهم صفاته قوة الشخصية وقدرته على القيادة وحبه للسيطرة، ويمتاز بالشهامة والأخلاق العالية.

نسبة حظ برج العذراء: 95%

يعتبر مولود برج العذراء من الأشخاص الذين يمتلكون براعة في التنظيم، والتخطيط، والترتيب، وحبه الشديد للعمل، ويدرك تماماً ما يريد أن يفعل، ولا يمل من القيام بالواجبات نفسها، وهو شخص موثوق، ويمكن الاعتماد عليه في كافة الأوقات والظروف، ويحاول باستمرار الوصول للقمة، ويكره أن يترك الأمور دون إكمالها، ويسعى دائماً لتحسين وضعه، ليس من أجل المال أو الشهرة، بل ليشعر بالرضا عن نفسه، وهو دقيق الملاحظة، ويشعر بالآخرين، وهو صريح، وصادق، ومتواضع، ويحب أن يواكب كل ما هو جديد ومميّز، وخاصة في مجال الفن والأدب، ويحب أن يكون كل شيء صحيحاً ومعتدلاً، ويكره المبالغات، ويمكن الاعتماد عليه في أيّ شيء، فهو شخص مسؤول.

نسبة حظ يرج الميزان: 200%

يتمتع مولود برج الميزان بطيبة جمة تجعله على استعداد دائم لتوجيه النصح للآخرين، ويفعلون ذلك برقة ليست مخلة ، فرجل برج الميزان ليس من طبعه الخشونة و الجفاء، وأنثى الميزان شديدة الانوثة ، ولكنها تميل إلى عدم اظهار ذلك من باب احداث التوازن، وتلك إحدى الصفات الهامة الأخرى في مواليد برج الميزان، وهي انقلاب احوالهم و طباعهم وذلك لكي لا يقعوا في فخ التطرف كما هي عادة الميزان، فقد تجد مولود برج الميزان الذي يميل إلى الضحك و اللعب قد توقف فجأة عن ذلك وأصبح يميل إلى الصمت و السكون و عدم الحركة . تلك ليست علامة اكتئاب، بل هي ارادة واعية من مولود الميزان، ولن يستمر الأمر طويلا إلا و سوف تجده قد أصبح في حالة وسط بين الصمت والجموح ، والتفرقة الحادة بين أوقات الجد و اللعب، وغير ذلك.

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نسبة حظ برج العقرب: 0%

يفضل أشخاص برج العقرب العمل الفردي عن العمل الجماعي ولكنهم يتميزون بالقدرة على النوعين من العمل ولكن بسبب طبيعتهم الحادة و عدم الثقة بمن حولهم بكل سهولة تجعلهم يفضلون العمل الفردي عن العمل الجماعي. لذلك فإنّ أغلب اشخاص برج العقرب يميلون إلى المشاريع الفردية و تجدهم يرغبون في ترك الأعمال الجماعية. بالنسبة لعلاقات الصداقة عند مواليد برج العقرب فإن علاقات الصداقة معقدة لديهم غير أنّهم مخلصون و أوفياء لأدقائهم. كما أن لمواليد العقرب ذاكرة قوية جدا مع عدم القدرة على السماح وغالبا ما يسعى إلى الإنتقام من الشخص الذي تسبب في ألم له. كما أنّه لا ينسى من كان معه جيداً و يعمل على رد الجميل.

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نسبة حظ برج القوس: 1000%

ويتصف برج القوس بالكرم وحبه للإسراف والتبذير فلا يبخل على نفسه، ولا يحب الحرمان من أي شيء كان، كما أن كرمه لا يقتصر على نفسه بل يتعدى ذلك إلى كرمه على الأخرين، كما يتميز مولود القوس بالتفاؤل، فهو لا يحبط بسهولة ويواجه المصاعب بكل قوة، مرح وفكاهي، يأخذ بالأسباب دائماً؛ للوصول إلى أهدافه وتحقيقها بالرغم من تعرضه للكثير من المصاعب والمتاعب في حياته، فهو صاحب إرادة وعزيمة، ولا يتخلى عن تحقيق أحلامه، صاحب حظ سعيد، محب للأطفال والبراءة.

نسبة حظ برج الجدي: 9%

يتميز مواليد هذا البرج بحبهم للعمل ، و سعيهم الدائم خلف النجاح ، وحتى إن كلفهم هذا السعي تجاهل كل من حولهم ، فهُم دائماً على ثقة بأن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات ، يصفهم البعض بالمزاجية ، ولكنهم في ذات الوقت يحاولون تقدير عائلتهم و أصدقائهم ، وهذا ما قد يحد من شعور التوتر في علاقاتهم مع من حولهم ، يحكمهم العقل و خضوعهم لأحكام القلب نادرة جداً ، رجل برج الجدي و أنثاه تجمعهم الكثير من الصفات المشتركة ، ولكنهم في الإرتباط نادراً ما يكونان على وفاق .

نسبة حظ برج الدلو: 99

يتميز مولود برج الدلو بصفاته المحببة ، وشخصيته المألوفة ، لديه الكثير من الأصدقاء ، يحب الآخرين ، ولا يتأخر في تقديم المساعدة لمن يحتاجها ، متمسك برأيه في النقاشات ، إلا أنه اذا شعر بأنه على خطأ فسرعان ما يعترف بخطأه و صحة رأي شريكه في النقاش ،أصحاب هذا البرج من أكثر الأشخاص وداً لمن حولهم ، ولا تخلو صفاتهم من بعض السلبية ، إلا أنّ صفاتهم الإيجابية هي التي تجذب الآخرين لهم ، وتجعلهم لا يرون خصالهم الغير محببة .

نسبة حظ برج الحوت: 1%

يتميز مواليد برج الحوت بشخصيتهم المحبة للخيال، حيث يخشى عليهم من الهروب من الواقع، خاصّةً إن كانوا حزينين، حيث يغادرونه إلى عالم آخر من خيالهم، فيصدقونه، ويعيشون فيه بخيالهم الخصب، كما تعرف شخصيتهم بكونها شخصيّة ربيعية منفتحة، وهذا نتيجة تأثرهم الكبير بنبتون والقمر، ويتميّزون أيضاً بكونهم عاطفيين، فبداخلهم الكثير من الحنان، كما أنهم لا يميلون للاستعجال، بل يفكرون بهدوء، ولديهم حدس عال، كما أنهم لا يحبون الرفض، ولا يفضّلون قول لا لأحدهم، لتجنّب جرح مشاعرهم.

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