5 أسباب لتبتعد عن برج الحوت ..عندما يغضب!

برج الحوت المائي من الأبراج التي يجب أن نتجنب أصحابها وقت غضبهم للأسباب التالية:

1. برج الحوت قادر على القضاء على الأخضر واليابس في حالة الغضب فهو لا يتحكم بأعصابه في كثير من الأحوال.

2. عليك أن تتفاهم مع أصحاب هذا البرج بالإحساس و العواطف فهم لا يرون إلا وجه نظرهم وإحساسهم الداخلي.

تعرف على علاقة برجك بالحب والزواج

3. لديهم نزعة داخلية في الظن والشك ولذلك عليك أن تتجنب الأمور المختلطة والتي تحمل أكثر من معنى حتى لا تتعرض للوقوف معهم على حافة الهاوية ونهاية الطريق.

4. بمقدورك التحكم فى غضب أصحاب برج الحوت بمحاولة احتوائهم وتقديم الاعتذار اللازم ، وعدم الخوض في النقاش لإثبات وجهة نظر مغايرة لما يعتقدون به.

5. على أصدقاء برج الحوت التعرف على عيوب هذا البرج المائي وأهمها التغيرات المزاجية فما يغضبون منه اليوم قد يمر مرور الكرام غداً.

لمزيد من صحتكِ وجمالكِ:

تعرف على مميزات برج الحوت