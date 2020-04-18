نصائح التغذية السليمة للمصابات بفقر الدم

يصيب فقر الدم نسبة كبيرة من الفتيات والنساء، وهو مرض يصيب جسم الإنسان عندما تكون نسبة الهيمجلوبين منخفضة عن معدلها الطبيعي مما يجعل أعضاء الجسم لا تحصل على كفايتها من الأكسجين فيصاب الشخص بالإرهاق و الخمول و التعب و عدم التركيز باستمرار.

وينصح الأطباء المصابات بفقر الدم باتباع نظام غذائي يحتوي على البروتين والحديد مثل الخضروات الخضراء و اللحوم الحمراء و الكبد و الأسماك و الأطعمة البحرية و الدجاج و البقوليات مثل الفول و الفاصولياء، بالإضافة الى فيتامين ج من الحمضيات كالليمون و البرتقال، وأخيرا حمض الفوليك مثل الفطر والكبد والبقوليات كالفول و الفاصولياء.

نقدم لك هذ الجدول الغذائي المحدد السعرات والغني بالحديد:

وجبة الإفطار في الثامنة صباحا:

نصف رغيف - بيضتان مسلوقتان - طبق سلطة خضروات – كوب من اللبن الرائب – كوب عصير برتقال.

وجبة الغداء في الثالثة مساء:

طبق سلطة خضروات - خمس ملاعق أرز.

وجبة الغداء الأساسية مقسمة على أيام الأسبوع:

اليوم الأول : ربع دجاجة مسلوقة أو مشوية .

اليوم الثاني: سمك مشوي.

اليوم الثالث: كفتة مشوية .

اليوم الرابع: كبدة مشوية .

اليوم الخامس: ربع دجاجة مسلوقة .

اليوم السادس: شوربة خضروات - لحم مشوي.

اليوم السابع: كبدة مشوية.

وجبة العشاء في الثامنة مساء:

نصف رغيف – علبتا لبن زبادي - ملعقة عسل - قطعة صغيرة من الجبن البيضاء - ثمرة من الموز وثمرة من الجوافة أو الكمثرى.