نصائح الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي خلال التسوق

منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، نصحت العديد من الحكومات مواطنيها بتجنب الاتصال غير الضروري مع الآخرين والمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي كإجراء أساسي للوقاية من الفيروس.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، تقريراً ذكرت فيه بعض النصائح التي ينبغي أن يتبعها الأشخاص أثناء ذهابهم للتسوق للحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

وهذه النصائح هي:

1 - قف على بعد مترين من العملاء الآخرين:

نصح التقرير المتسوقين بضرورة الحفاظ على مسافة تقدر بمترين من العملاء الآخرين وكذلك موظفي المتجر، مع التحلي بالصبر واتخاذ دورك للوصول إلى البضائع.

وتساعد بعض المتاجر المتسوقين على القيام بذلك عن طريق الحد من عدد الأشخاص الداخلين إلى متجرهم في الوقت نفس.

2 - تسوق بمفردك:

حيثما أمكن، يجب أن تحاول التسوق بمفردك. سيؤدي ذلك إلى تقليل عدد الأشخاص داخل المتاجر، مما يجعل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي أسهل.

وبالطبع هناك استثناءات لهذا الأمر، أحدها الأطفال الصغار الذين لا يمكن أن يتركهم آباؤهم وحدهم بالمنزل، ومن ثم يضطرون لأخذهم معهم للتسوق.

3 - ركز على شراء الأساسيات فقط:

إن قيام الأشخاص بشراء المنتجات الأساسية التي يحتاجون إليها، والابتعاد عن تخزين المنتجات بالمنزل أو ما يعرف بـ«شراء الذعر» يقلل من تكدس الأشخاص أمام منتج معين، وبالتالي قد يحافظ على التباعد بين الأشخاص.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تخزين الأشخاص للمنتجات يؤدي إلى نقصها بالمتاجر فيضطر الآخرون الذهاب إلى أكثر من متجر بحثاً عنها ما يتسبب في زحام غير مرغوب فيه في المتاجر المختلفة.

4 - احترم ساعات التسوق الخاصة بكبار السن:

تخصص العديد من المحلات التجارية حول العالم ساعات معينة خلال الأسبوع لكبار السن للتقليل من الزحام بها والذي قد يعرضهم للإصابة بالفيروس، الذي يشكل خطورة صحية أعلى بالنسبة لهم. ورغم ذلك فإن الكثير من الأشخاص لا يلتزمون بهذا الإجراء، الأمر الذي يؤدي إلى تكدس المتاجر في هذه الساعات ويصعب من إمكانية تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

5 - استخدم خدمات توصيل الطلبات حيثما أمكن:

إذا تمكنت من استخدام خدمة توصيل الطلبات إلى منزلك، سيجنبك ذلك التعامل مع الأشخاص الذين لا يهتمون بقواعد التباعد الاجتماعي، وبالتالي قد يقلل من فرص إصابتك بالفيروس.

ولكن ينبغي عليك في هذه الحالة أن تقوم بتعقيم أكياس البقالة والمنتجات بشكل جيد مع غسل يديك جيداً بعد تسلمها.

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