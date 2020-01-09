نصائح تحمي حياتك الزوجية من المشاكل

المشاكل الزوجية قد تبدو بسيطة وتافهة، ولكنها تسبب الشعور بالتوتر، وتزيد المشاعر السلبية بين الزوجين، إنها تشبه السموم التي يجب التخلص منها باستمرار حتى لا تصيب العلاقة بالكامل وتصبح سامة، ولأن أغلب المشاكل الزوجية تكون ناتجة عن سوء الفهم أو أسباب بسيطة، فإن النصائح الثلاث التالية يمكن أن تحمي زواجك من الكثير من المشاكل التي تسبب لكِ التوتر:



1- الغفران

الضغائن المتراكمة جرّاء أخطاء ارتُكبت في الماضي تدمّر الزواج ببطء، وهناك أخطاء تحتاج إلى وقت طويل للتعافي من آثارها، لكنّ هذا لا يعني حمل ضغائن تجاه زوجك إلى الأبد، ما قد يسمّم العلاقة بينكما.

إذا كان هناك خطأ ارتكبه زوجك في الماضي ولا تستطيعين الغفران له، عليكِ اتخاذ خطوات جادة لإصلاح ما أفسده هذا الخطأ، وذلك عبر محادثات صريحة مع زوجك، صارحيه بمشاعرك، وناقشي معه أفكاراً للتخلّص من هذه المشاعر السلبية.

ابذلي ما بوسعك من أجل التخلّص من الضغائن والغضب، حتى تتمكّني من الغفران لزوجك، كما يمكنك الاستعانة بمستشار علاقات زوجية لإيجاد الطريق الصحيح لحل المشكلة.



2- تحلّي بالصدق

يبدو الكذب مثل المنحدر الزلق، حيث يبدأ الأمر ببعض الأكاذيب الصغيرة، مثل ما أُنفق أو وقت ترك العمل، ثم تزداد هذه الأكاذيب في الحجم حتى تصبح حياتك الزوجية مليئة بالكذب، وهذا ما يدمّر العلاقة.

عليكِ تحرّي الصدق في كل ما تخبرين به زوجك، وتأكدي أن الخلافات الناتجة عن الصدق أفضل كثيراً وأسهل من الخلافات بسبب الأكاذيب التي ستنكشف بالتأكيد.



3- الاتفاق بشأن أسس تربية الأطفال

تربية الأطفال قد تكون وسيلة لتدمير الزواج، إذا كانت الخلافات المستمرة على أساليب التربية، خاصة إذا نوقشت هذه الخلافات أمام الأطفال.

تحدّثي مع زوجك عن أهدافكما في تربية الأطفال، واتفقا على المبادئ الرئيسة التي يجب احترامها وعدم كسرها، واعملا معاً كفريق من أجل تربية أبنائكما بصورة أفضل.

واحرصي على أن تكون خلافاتكما بشأن أساليب تربية الأطفال، بعيدة عن مسامع أطفالكما.