نصائح جنسية للرجال: ما الذي تكرهه النساء؟

عندما يتعلق الأمر بالجنس ، كل شخص لديه ما يفضله وما لا يفضله. ففي حين قد يفضل البعض المداعبة المطولة قبل الجماع، يرغب الآخرون في انهاء اللقاء الجنسي بسرعة. ومن المثير للاهتمام ، أن شركة ألعاب جنسية شهيرة في المملكة المتحدة أجرت دراسة استقصائية بعنوان دراسة السعادة الجنسية لعام 2019 لاكتشاف "المزيد حول ما تبدو عليه السعادة الجنسية في الواقع بين مختلف الأعمار والجنسيات". فتوصلت الى هذه النتائج:

سبعة من أصل عشر نساء يبلغن النشوة الجنسية أثناء ممارسة الجنس

في حين أن تسعة من كل عشرة رجال يبلغون هزة الجماع أثناء ممارسة الجنس سبع نساء فقط من بين كل عشرة نساء يصلن إلى ذروتها أثناء الجماع. للوصول إلى هذا الاستنتاج ، طلب الباحثون من 3000 شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا أن يخبروهم عن أهمية الحياة الجنسية السعيدة بالنسبة لهم مقارنة مع السعادة بشكل عام والمعلومات المختلفة المتعلقة بحياتهم الجنسية.

ما الذي تكرهه النساء ؟

أفاد ما يقرب من 30 في المائة من المشاركات الإناث في الدراسة بأنهن يكرهون الشعور بالوعي الذاتي أثناء ممارسة الجنس، أما بالنسبة إلى الرجال ، فإن أكثر ما يكرهونه هو انتهاء الجنس في وقت مبكر للغاية. وفقًا للدراسة ، فإن الأشياء الأخرى التي تكرهها النساء أثناء ممارسة الجنس تشمل عدم وجود مداعبة كافية، وعدم بلوغ النشوة الجنسية والمقاطعة.

الئنرجسي

بالإضافة الى ذلك تكره النساء الرجل النرجسي الذي يتفاخر بقدرته الجنسية. لا أحد ، لا سيما المرأة ، مهتمة بمعرفة مدى خبرتك في السرير أو عدد مغامراتك الجنسية في الماضي. النرجسية الجنسية هي منعطف كبير لمعظم النساء.

