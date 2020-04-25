نصائح صحية لإفطار وسحور شهي وخفيف في رمضان

للأسف تكثر حالات الاضطراب في الجهاز الهضمي في رمضان بسبب اتباع الصائمين للأنظمة الغذائية غير الصحية مما يؤثر على صحتهم وعلى قدرتهم على الصيام. نقدم لكم هذه النصائح الهامة لتجنب هذه المشاكل والاستمتاع بصيام صحي:

نظام غذائي متوازن:

يعتبر اتباع نظام غذائي متوازن وتحديد كمية استهلاك الأطعمة الصحية من أهم العوامل التي يجب مراعاتها في شهر رمضان للحفاظ على الوزن وتجنب المشكلات الصحية والمرضية.

تناول وجبة سحور صحية:

من الضروري الحفاظ على تناول وجبة سحور صحية ومتوازنة يوميًا لتضمن لكي صيامًا بدون تعب أو ارهاق يجب تأخير وجبه السحور لأقرب وقت للإمساك، وللسحور الكثير من الفوائد ايضًا فهو يساعد في الوقاية من الشعور بالصداق والتعب والإجهاد والعطش والجوع خلال الصيام.

التمر:

تناولي التمر على السحور حيث يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف والسكر والبروتين والفيتامينات والمعادن وجميعها يحتاجها الجسم بشكل ضروري في رمضان كما ينصح بتناول الخضروات الطازجة والفواكه في وجبة السحور لكي تحافظ الألياف الموجودة بها على حفظ السوائل بالجسم لأطول فترة ممكنة كما انها تأخذ وقتًا أطول في المعدة مما يجعلها تمنحكِ الشعور بالشبع لفترة طويلة.

الابتعاد عن الأطعمة التي تشعركِ بالعطش:

يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تزيد الشعور بالعطش في رمضان مثل الحلويات والأطعمة المالحة والمخللات والأجبان شديدة الملوحة وغيرها من الأطعمة التي تزيد فيها نسبة التوابل والبهارات والملح، حيث يساعد ذلك على زيادة ادرار البول ونقص السوائل من الجسم ومن ثم يزيد الشعور بالعطش اثناء الصيام.

عدم شرب الماء بكثرة:

لا يجب تناول كميات كبيرة من المياه أثناء السحور أو الافطار حتى لا تسبب مشكلات في الهضم، حيث يسبب وجود المياه بكميات كبيرة مع الطعام الى تقليل تركيز العصارات الهاضمة الموجودة بالمعدة. وهذا بدوره يؤدي الى الكثير من المشكلات الهضمية اثناء الصيام مما يزيد من الشعور بالتعب والإرهاق الشديد في نهار رمضان بالإضافة إلى الإصابة بالمشكلات الهضمية المختلفة مثل الإمساك أو الاسهال وعسر الهضم واضطراب القولون.